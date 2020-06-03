«Воду покупаем вскладчину, а душ - один на всех!»: Приехавшая из США нижегородка «застряла» в обсерваторе под Псковом

Уже третий месяц нижегородка, работающая на круизном лайнере в США, не может вернуться домой из-за пандемии коронавируса. Сначала ее вместе с остальными членами экипажа держали на судне, обязав носить маски и постоянно дезинфицировать каюты, а после высадили в Псковской области. Там экипаж разделили на две группы и отправили на 14-дневную изоляцию в переоборудованные под обсерваторы учреждения. О чудовищных, почти не человеческих условиях в одном из местных обсерваторов «Комсомолка» узнала из первых уст.

Условия проживания в обсерваторе под Псковом оставляют желать лучшего.

Каждому по каюте

На круизном лайнере компании Carnival Cruise Lines жительница Нижнего Новгорода Ольга Бова работает более двух лет. В свою третью морскую командировку девушка отправилась в конце ноября прошлого года, не подозревая, чем в итоге обернется поездка в Штаты.

- В середине марта 2020 года мы перестали принимать гостей в связи с пандемией. Наш лайнер стоял на якоре, к нам никого не пускали и никого не выпускали. Все члены экипажа соблюдали социальную дистанцию, нас даже расселили в каюты по одному, - рассказала собеседница «КП-Нижний Новгород». - Мы носили маски и постоянно дезинфицировали каюты и все поверхности корабля. Так продолжалось два с половиной месяца, то есть до 26 мая. Кстатии, нам каждый день измеряли температуру тела. Даже справка имеется, что мы здоровы и не контактировали с зараженными коронавирусом.

Условия проживания в обсерваторе под Псковом оставляют желать лучшего.

Обычно компания сама покупает своим сотрудникам билеты до дома. Ранее проблем с этим не возникало. Но когда началась пандемия и корабль встал на якорь недалеко от Лос-Анджелеса, работники и понятия не имели о том, как им теперь возвращаться на родину.

- Мы ждали, что нас вот-вот начнут отправлять домой. И в один день это произошло - были организованы чартерные рейсы для жителей Филиппин, Индонезии, Балкан. Так часть работников уехала к себе на родину. Ребят из остальных стран, которым не удалось договориться с чартером, распределили по разным лайнерам, - вспоминает нижегородка.

Условия проживания в обсерваторе под Псковом оставляют желать лучшего.

Под присмотром ОМОНа

Ольга Бова оказалась на корабле вместе с коллегами из Украины, Беларуси и России. Из Дубровника (Хорватия) моряки полетели чартером в Минск. По прибытии белорусы спокойно разъехались по домам, а остальных членов экипажа доставили на автобусах в деревню Лобок Псковской области.

По словам собеседницы «Комсомолки», на КПП в первую очередь вызывали тех, у кого имеется прописка в Москве либо Санкт-Петербурге.

Условия проживания в обсерваторе под Псковом оставляют желать лучшего.

- Им разрешили проходить двухнедельную самоизоляцию в своих квартирах. Причем их должны были развести по домам, но, как мне потом рассказали, их просто высадили у станции метро, и домой они уже добирались самостоятельно. Остальных заставили проходить изоляцию в Опухликах Псковской области, - уточнила Ольга.

Моряки было возмутились: почему им также нельзя отправиться на самоизоляцию в родные Пенаты. Но сотрудница местного Роспотребнадзора дала понять, что выбора у них нет. После чего прибыл ОМОН и сопроводил ребят в автобус, на котором их отвезли в обсерватор.

- Честно говоря, переживали страшно. Потому что мы летели чартерным рейсом, то есть в самолете были только мы, члены экипажа. В аэропорту тоже ни с кем не контактировали! В общем, заразиться коронавирусом нам было просто негде, - уверяет нижегородка. - И мы очень испугались узнав, что нас везут в обсерватор, где до этого могли проживать лица, контактировавшие с «ковидными» больными.

Условия проживания в обсерваторе под Псковом оставляют желать лучшего.

«Кровати жесткие, кругом пахнет плесенью»

Волнение стало нарастать, когда по прибытию на место члены экипажа увидели гастарбайтеров, выглядывающих из окон. Ребята насторожились: так ли безопасно им будет в обсерваторе? Правда, потом гости из стран ближнего зарубежья чудесным образом испарились. «Может, сбежали по пожарной лестнице?», - предположили моряки.

- Увидев, куда нас привезли, мы отказались идти внутрь и решили остаться в автобусе. Кто-то из ребят дозвонился до правительства Псковской области. И в итоге к нам приехал глава Невельского района. Мы, конечно же, стали уговаривать его отпустить нас домой, уверяя, что сами коронавирусом не болеем. Обещали заплатить за автобус и ехать без остановок, но чиновник говорил: нет и все, - заявила собеседница «Комсомолки».

Условия проживания в обсерваторе под Псковом оставляют желать лучшего.

Ребята ссылались на закон, согласно которому при прохождении границы члены экипажей морских и воздушных судов должны сидеть на самоизоляции дома, а не в обсерваторах на границе. Тогда местный начальник пообещал во всем разобраться: «А пока давайте-ка заходите в обсерватор. Чего тут мерзнуть, да?»

В детском лагере «Звездный», который на время пандемии стал обсерватором, моряки наткнулись на других россиян, также застрявших в Опухликах. Они в красках рассказали, как плохо им там живется, отметив, что душ, к примеру, один во всем здании!

- О какой санитарии может идти речь, если приходится мыться не пойми с кем? - возмутилась Ольга Бова.

Условия проживания в обсерваторе под Псковом оставляют желать лучшего.

Но душ, как выяснилось, - это еще полбеды. Настоящей мукой было поймать сотовую связь, чтобы хоть словом перекинуться с родными, успокоить, что с ними все в порядке: живы, здоровы. Это сейчас им каким-то чудом провели интернет, и ребята могут общаться с внешним миром.

- Целая эпопея была с питьевой водой, которую нам пришлось покупать вскладчину. Ну как нам… Мы кое-как наскребли российские рубли и отдали их работникам детского лагеря. А они уже принесли нам воды, - рассказала нижегородка.

В общем, после роскошного круизного лайнера провинциальный оздоровительный лагерь для детей оказался настоящими катакомбами. Находиться там, по словам Ольги, настоящая пытка.

- Ужасные условия! В комнате нас по трое. Кровати жесткие, кругом пахнет плесенью, а в туалетах - канализацией. Хотя работники уверяют, что это «сероводородная вода». Кран без конца течет. С розетками настоящее мучение: в комнатах их нет, поэтому приходится ходить на кухню, чтобы зарядить гаджеты, - поделилась девушка.

Условия проживания в обсерваторе под Псковом оставляют желать лучшего.

«Пускай за вами родственники приезжают»

Теперь моряки каждый день просыпаются с одной мыслью: «Поскорее бы вернуться домой!» Но когда наступит это «поскорее»? Переговоры с властями не дают никаких результатов. Хотя недавно чиновники все же предложили: «Пускай за вами родственники приезжают. Мы вас с ними и отпустим домой». Но эта не вызвала у экипажа круизного лайнера никакого восторга, потому как денег на поездку туда-обратно ни у них, ни у родных нет. К тому же по возращению домой семьям придется провести 14 дней на карантине, а это означает частичную потерю зарплаты.

- Родные, конечно, обратились к нижегородским властям. Вдруг получится организовать трансфер! Хотя я в этом сильно сомневаюсь… Нас здесь из Нижегородской области двое - я и парень, которого отправили в другой обсерватор под Псковом, - пояснила собеседница «Комсомолки». - Поэтому единственный выход - «отмотать» здесь 14 дней, после доехать до Санкт-Петербург, а уже оттуда на «Сапсане» - домой. Дома, кстати, нас тоже ждет карантин. Ну что ж…

Условия проживания в обсерваторе под Псковом оставляют желать лучшего.

На всякий случай нижегородка узнала, во сколько обойдется трансфер из Псковской области до Нижнего Новгорода на одного человека. Сумма приличная - 25 тысяч рублей. И вот тут-то пригодились бы средства из областного бюджета, но, как говорится, время подскажет. А пока Ольге остается куковать в заплесневелой комнатушке действующего детского лагеря «Звездный» с доносящимся из туалета запахом «сероводородной воды».

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» направила официальный запрос в правительство Нижегородской области с просьбой прокомментировать эту ситуацию. На момент публикации ответ получен не был. Мы следим за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.