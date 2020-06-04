2020-06-04T18:21:15+03:00
Общество

SCG расширяет партнерство с федеральным оператором Gallery

Российский лидер рынка наружной рекламы предоставил крупнейшему outdoor-игроку в Нижнем Новгороде право на реализацию всей сети поверхностей на территории города
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
SCG расширяет партнерство с федеральным оператором GallerySCG расширяет партнерство с федеральным оператором GalleryФото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

Нижегородский оператор SCG c 1 июня 2020 года расширил сферу сотрудничества с компанией Gallery. Как сообщили в SCG, компания сможет предлагать клиентам все рекламные поверхности, которые расположены в Нижнем Новгороде.

Первые договоренности между SCG и Gallery были достигнуты в конце 2019 года, когда компания получила эксклюзивный доступ к размещению рекламы на статичных билбордах.

- За прошедшие месяцы нам удалось обеспечить положительную динамику продаж и загрузки рекламных конструкций благодаря профессиональному подходу и широкой базе рекламодателей, - отметил коммерческий директор SCG Роман Петровский. – В дополнение к существующим договоренностям с июня мы также сможем предлагать цифровые поверхности Gallery клиентам из региона. Это стало результатом успешной работы SCG на первом этапе и свидетельствует о доверии Gallery к нам, как к локальному партнеру.

По словам Романа Петровского, сейчас у компании есть максимально качественно адресная программа, где задействованы все ключевые магистрали и транспортные развязки во всех районах Нижнего Новгорода – проспекты Ленина, Гагарина, улица Родионова, Московское шоссе и другие участки с большим трафиком.

- Итоги мая показали, что наш альянс с «Рекстар», который мы заключили месяц назад, оказался продуктивным, несмотря на продолжающийся режим самоизоляции, - добавил коммерческий директор SCG.

Роман Петровский подчеркнул, что сейчас все digital-конструкции, к которым есть доступ у SCG, интегрированы в систему сбора аудиторных данных.

- Как и в случае с «Рекстар», цифровые поверхности Gallery будут подключены к SSP-платформе, через которую осуществляется запуск и контроль за размещением рекламных кампаний. Также это дает возможность рекламодателям использовать новые модели размещения и измерения в DOOH – посткампейны, ретаргетинг, оплата за контакты.

В течение июня будет установлены датчики и wifi-сниферы, смонтированы проектные высокочеткие камеры для автоматического фотоотчета.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Чтобы «подкатить» к девушке, цитирую Бродского, и ее сердечко тает»: Невероятная история жизни программиста с ДЦП, который в 21 год попал в список Forbes
Иван Бакаидов создал приложение для таких, как он сам - не умеющих говорить и писать, но жаждущих свободы [фото, видео]
Поздравления с Днем семьи, любви и верности 2020
8 июля 2020 года отмечается День семьи, любви и верности — это один из самых молодых праздников, но при этом уходящий своими корнями в глубину веков российской истории. Мы подготовили красивые поздравления к этому дню в стихах и прозе
Новости 24
Павел Дуров объяснил, почему Telegram в России пора разблокировать
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
ПСБ начал выдавать ипотеку военнослужащим под 5,85%
За два месяца из обсерваторов ЦФО и ПФО вывезено около 40 нижегородцев
Чиновников нижегородского минспорта подозревают в превышении полномочий
Выбор территорий для благоустройства в Нижегородской области пройдет в онлайн-формате
К юбилею Нижнего Новгорода стартовал проект «Я из Нижнего»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 4 июня 2020 года: Канавинский район приближается к отметке в 1000 заболевших
Балахнинская музыкальная школа получила 2,6 миллиона рублей на новые инструменты и оборудование
Николай Лешков: «Жители России должны серьезно отнестись к предстоящему голосованию за поправки в Конституцию»
Уголовное дело по факту взрывов на заводе имени Свердлова вернули прокурору