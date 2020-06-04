SCG расширяет партнерство с федеральным оператором Gallery

Нижегородский оператор SCG c 1 июня 2020 года расширил сферу сотрудничества с компанией Gallery. Как сообщили в SCG, компания сможет предлагать клиентам все рекламные поверхности, которые расположены в Нижнем Новгороде.

Первые договоренности между SCG и Gallery были достигнуты в конце 2019 года, когда компания получила эксклюзивный доступ к размещению рекламы на статичных билбордах.

- За прошедшие месяцы нам удалось обеспечить положительную динамику продаж и загрузки рекламных конструкций благодаря профессиональному подходу и широкой базе рекламодателей, - отметил коммерческий директор SCG Роман Петровский. – В дополнение к существующим договоренностям с июня мы также сможем предлагать цифровые поверхности Gallery клиентам из региона. Это стало результатом успешной работы SCG на первом этапе и свидетельствует о доверии Gallery к нам, как к локальному партнеру.

По словам Романа Петровского, сейчас у компании есть максимально качественно адресная программа, где задействованы все ключевые магистрали и транспортные развязки во всех районах Нижнего Новгорода – проспекты Ленина, Гагарина, улица Родионова, Московское шоссе и другие участки с большим трафиком.

- Итоги мая показали, что наш альянс с «Рекстар», который мы заключили месяц назад, оказался продуктивным, несмотря на продолжающийся режим самоизоляции, - добавил коммерческий директор SCG.

Роман Петровский подчеркнул, что сейчас все digital-конструкции, к которым есть доступ у SCG, интегрированы в систему сбора аудиторных данных.

- Как и в случае с «Рекстар», цифровые поверхности Gallery будут подключены к SSP-платформе, через которую осуществляется запуск и контроль за размещением рекламных кампаний. Также это дает возможность рекламодателям использовать новые модели размещения и измерения в DOOH – посткампейны, ретаргетинг, оплата за контакты.

В течение июня будет установлены датчики и wifi-сниферы, смонтированы проектные высокочеткие камеры для автоматического фотоотчета.