2020-06-03T16:51:01+03:00
Общество

«Мост получили, а дальше сами»: Жители Спасского района пожаловались на отсутствие моста через реку

В районной администрации уже пообещали решить наболевшую проблему [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Мост получили, а дальше сами»: Жители Спасского района пожаловались на отсутствие моста через реку. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".«Мост получили, а дальше сами»: Жители Спасского района пожаловались на отсутствие моста через реку. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
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Началу лета в Нижегородской области радуются, пожалуй, все, кроме жителей села Солониха Спасского района. И все из-за отсутствия нормального моста через реку. С началом теплого сезона местным жителям приходится едва ли не вплавь пробираться через бурный поток.

- Еще в прошлом году мы просили мост, - пожаловались местные жители в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – И вот он лежит на траве. Как говорят в управлении, мост просили – вы его получили. А дальше сами! Теперь приходится ездить в объезд, уродуя свои автомобили.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» направила запрос в региональное правительство. И, как оказалось, в скором времени наболевшая проблема будет решена.

Сейчас местным жителям приходится перебираться через реку едва ли не вплавь. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Сейчас местным жителям приходится перебираться через реку едва ли не вплавь. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

- 29 апреля 2019 года произошло обрушение понтонного моста через реку Урга, ведущего в село Солониха, - сообщили «Комсомолке» в администрации Спасского муниципального района. – Причиной обрушения моста стал большой физический износ металлических конструкций. Этот мост был возведен еще в 90-х годах силами колхоза имени Кирова. Что касается нового моста, то уже подготовлена смета на его проектирование. Необходимый пакет документов направлен в региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Как только будут выделены средства из областного бюджета, будет объявлен конкурс на его проектирование.

Впрочем, до этого момента совсем без переправы местные жители не останутся. Уже сегодня там должен появиться пешеходный мост.

Проезжая по объездным дорогам, машины тонут в грязи по самую крышу. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Проезжая по объездным дорогам, машины тонут в грязи по самую крышу. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- На фотографиях, опубликованных местными жителями, представлен временный деревянный пешеходный мостик, - пояснили в районной администрации. – На период весеннего паводка он всегда демонтируется, а потом устанавливается обратно. В этом году произошло частичное обрушение берега реки как раз в том месте, где располагался мост. Сейчас проводятся необходимые ремонтные работы – мост будет удлинен и установлен на прежнее место уже сегодня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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