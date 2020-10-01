Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 октября 2020 года: в регионе идет подготовка ко второй волне коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 1 октября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 32 399 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 175 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило ещё 164 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 28 301 житель Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 578 человек, ещё трое нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика по числу зараженных на 1 октября Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 837 человек) и Павловском районе (1 513 человек).

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему на Автозаводе – 3 805 человек, а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе — 1 106 человек.

Также заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов ранее рассказал о том, как идет подготовка ко второй волне коронавируса в Нижнем Новгороде осенью 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!