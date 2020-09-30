Вторая волна коронавируса в Нижнем Новгороде осенью 2020: как идет подготовка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В регионе полным ходом идет подготовка к второй волне коронавируса в Нижнем Новгороде осенью 2020 года. В первую очередь, внимание уделяется больницам. О том, как идет подготовка, рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Осенний подъем заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом уже ощутим, - признал глава регионального Минздрава. – Мы отстаем от Москвы примерно на одну-две недели. Каждый день нам сейчас особенно ценен. Готовимся к основному удару.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, нижегородская медицина демонстрирует очевидную стойкость.

- При всех недостатках и перекосах – мы выстояли весной. Справимся и сейчас, - пообещал Давид Мелик-Гусейнов. Мы разворачиваем новые койки, возвращаем госпитали, выведенные летом из Covid. Снова надеваем комбинезоны, снова «красные зоны» и бессонные ночи у тысяч работников.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. В регионе начали работу рестораны, магазины и кинотеатры. Однако региональные власти уже заговорили об ужесточении масочного режима, а глава регионального Минздрава рекомендовал работодателям перевести на удаленку максимальное число работников.

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