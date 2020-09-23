«Вижу в воде что-то барахтается»: нижегородка спасла утопающую летучую мышку. Фото: «Типичный Нижний Новгород»

Нижегородка спасла утопающую летучую мышку и рассказала об этом в паблике «Типичный Нижний Новгород» в социальной сети Вконтакте.

Утром сегодняшнего дня девушка прогуливалась на Щёлковском хуторе и заметила как в воде что-то барахтается. Из-за плохого зрения нижегородка так и не смогла понять, что это такое находится в воде. Она подумала, что это тонет маленькая птичка и, разувшись, кинулась спасать бедное живое существо из воды.

«Вижу в воде что-то барахтается»: нижегородка спасла утопающую летучую мышку. Фото: «Типичный Нижний Новгород»

Вот только вместо птички в водоеме оказалась летучая мышь. Девушка в целях безопасности натянула рукава от своей кофты на ладони и вытащила утопающее животное.

- Вода ужас какая холодная была, я её ладонью в рукаве прикрыла, надеюсь хоть чуточку согрела, - рассказала девушка.

«Вижу в воде что-то барахтается»: нижегородка спасла утопающую летучую мышку. Фото: «Типичный Нижний Новгород»

После этого спасённую летучую мышь посадили в дупло поваленного дерева, но бедное измотавшееся и замерзшее животное выбралось из него на солнышко греться.

Подписчики в комментариях посочувствовали попавшему в беду животному и поблагодарили девушку за спасение.

- Однако, честь и хвала Вам! Не прошла мимо и в воду залезла. А зверек очень симпатичный, реально не понимаю, почему они у людей отвращение вызывают, - задалась вопросом Наталья Королева.

«Вижу в воде что-то барахтается»: нижегородка спасла утопающую летучую мышку. Фото: «Типичный Нижний Новгород»

- Летучие мыши не могут взлететь с земли, лучше посадить на ветку дерева (по ней они могут вскарабкаться выше) или крышу откуда они могут броситься вниз и взлететь.

«Вижу в воде что-то барахтается»: нижегородка спасла утопающую летучую мышку. Фото: «Типичный Нижний Новгород»

Но вы ей в любом случае оставили хорошие шансы, пусть ищет дерево, - поделился полезной информацией Илья Бахмулин.

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