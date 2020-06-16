Женщина на «Ладе» протаранила автобус под Дзержинском: четыре человека в больнице
Серьезная авария произошла в ночь с 15 на 16 июня 2020 года на трассе М7 под Дзержинском – там женщина на легковушке врезалась в автобус. В результате пострадали четыре человека.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, за рулем «Лады Гранты» сидела женщина с восьмилетним стажем вождения. В какой-то момент она не выбрала безопасную дистанцию и въехала в автобус марки «Неоплан». Это произошло около часа ночи на 392 километре автодороги Москва – Уфа.
С места происшествия в медучреждения Дзержинска были доставлены четыре человека. Пострадали сама водитель отечественной легковушки и трое ее пассажиров: 62-летняя женщина и двое мужчин 30 и 38 лет. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.
В настоящий момент Госавтоинспекция проводит административное расследование по факту ДТП. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU