Женщина на «Ладе» протаранила автобус под Дзержинском: четыре человека в больнице

Серьезная авария произошла в ночь с 15 на 16 июня 2020 года на трассе М7 под Дзержинском – там женщина на легковушке врезалась в автобус. В результате пострадали четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, за рулем «Лады Гранты» сидела женщина с восьмилетним стажем вождения. В какой-то момент она не выбрала безопасную дистанцию и въехала в автобус марки «Неоплан». Это произошло около часа ночи на 392 километре автодороги Москва – Уфа.

С места происшествия в медучреждения Дзержинска были доставлены четыре человека. Пострадали сама водитель отечественной легковушки и трое ее пассажиров: 62-летняя женщина и двое мужчин 30 и 38 лет. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

В настоящий момент Госавтоинспекция проводит административное расследование по факту ДТП. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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