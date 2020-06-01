«Похожа на Грейс Келли»: Екатерина Одинцова поразила поклонников нарядом для прогулки под дождем

Известная телеведущая и владелица пиар-агентства Екатерина Одинцова старается выглядеть эффектно даже на самоизоляции. В своем «Инстаграме» нижегородка похвасталась новым плащом жемчужно-серого цвета, в котором она собралась дефилировать по столичным улицам в дождливую погоду.

- Переменная облачность, временами дождь, иногда грозы с ураганными порывами ветра. Именно так я бы описала свою жизнь, - написала Екатерина в микроблоге. - Я, как и все, люблю, когда тепло и солнечно. И радуюсь этим дням. А сегодня я вспомнила, как в юности любила дождливую погоду. И у меня был в точности такой же плащ, в котором я чувствовала себя героиней фильма.

odintsovaprtrend В этом жемчужно-сером плаще телеведущая отправилась на прогулку под дождем.

Фолловеры обратили внимание, что в этом плаще с алой помадой на губах и распущенными волосами бывшая гражданская жена Бориса Немцова смахивает на знаменитую американскую актрису.

- Вы невероятно похожи на Грейс Келли, - отметила etookate.

- Какая красотка! Но главное, еще и мудрая! Редкое сочетание, - присоединилась nadezdalanina.

- Как вы красиво умеете себя подать. Классно! - добавила vale.ntina6400.

Напомним, что совсем недавно экс-звезда телеканала «Домашний» заявила, что хочет сбежать из шумного мегаполиса за город. Даже приглядела дачный участок с милым домиком, но он буквально ушел у нее из-под носа.

- Так часто бывает, что мы прикладываем усилия, очень стараемся, а цель ускользает прямо из рук, - поделилась Екатерина Одинцова. - В такие моменты сложно не расстраиваться. Но надо помнить, что все наше будет наши, а ускользает лишь то, что нам не предназначено.

В общем, теперь знаменитая уроженка Нижнего Новгорода рассматривает другие «дачные» варианты. Все предложения просит скидывать ей в личные сообщения в «Инстаграме».

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