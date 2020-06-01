2020-06-01T12:12:11+03:00
Дом. Семья

«Малышей жалко»: Ветеринары экстренно прооперировали беременного суриката

В нижегородской ветклинике сообщили, что детеныши умерли за несколько дней до оперативного вмешательства [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/typical_nnФото: https://vk.com/typical_nn
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Нижегородские ветеринары провели необычную операцию, пытаясь спасти беременного суриката. В клинику животное доставили на позднем сроке беременности, сообщил паблик «Типичный Нижний».

Фото: https://vk.com/typical_nn

Фото: https://vk.com/typical_nn

- Хозяева забили тревогу, когда увидели, что у их малышки пошла кровь, - уточнили в городском сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/typical_nn

Фото: https://vk.com/typical_nn

Ветеринары сделали все, что было в их силах, однако спасти не родившихся сурикатиков не удалось. Оказалось, что детеныши погибли за несколько дней до оперативного вмешательства. А вот несостоявшаяся мать выжила! Теперь пациентка будет находиться на контроле у медиков.

- Малышей жалко, но маму спасли. Уже победа! - считает нижегородка Екатерина Никонова.

Фото: https://vk.com/typical_nn

Фото: https://vk.com/typical_nn

Напомним, недавно в Балахнинском районе родился необычный цыпленок. Фермер до последнего думал, что в яйце - два птенца, а родился один, но с четырьмя ногами.

«Комсомолка» также рассказывала о чудесном спасении бездомной собаки, которую нижегородец обнаружил в мусорном баке. Врачи ветеринарного госпиталя успешно прооперировали животное, буквально вытащили его с того света.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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