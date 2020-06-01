«Он один держал оборону и спас жизни наших ребят»: Вандалы похитили люк от БТР с могилы Героя России Евгения Шнитникова

Крайне неприятный инцидент для всех ветеранов боевых действий на днях произошел на Старо-Автозаводском кладбище в Нижнем Новгороде – там с могилы Героя России Евгения Шнитникова вандалы похитили люк от БТР. Этот простреленный трофей был установлен рядом с его надгробием в память о совершенном им подвиге.

- Это люк от того самого БТРа «Волкодав», в котором он находился, прикрывая отход наших ребят от нападавших боевиков, - рассказал на своей странице в социальной сети бывший начальник УБОП по Нижегородской области Евгений Макаров. – Он был дважды ранен, но продолжал отстреливаться до самого конца. Благодаря этому удалось спасти жизни очень многих наших бойцов, но сам он погиб. Потом ребята в течение десяти дней выходили из окружения, неся с собой его тело. И в конечном итоге мы его достойно похоронили на родной земле. Потом нам удалось отыскать люк с того самого БТРа и установить его на Жениной могиле.

На своем законном месте люк простоял свыше 20 лет, пока не попался на глаза вандалам. По всей вероятности, их привлек его внушительный вес – по самым скромным подсчетам, он весил свыше 100 килограммов. По всей вероятности, его украли ради продажи на рынке цветных металлов.

- В этом как раз проявляется все, что сотворили с нашей страной, - уверен Евгений Макаров. - Когда мерилом успешности и благополучия являются «бабки», когда все измеряется деньгами, когда нет никаких моральных принципов. Я уже не говорю про тех уродов, которые ради бутылки водки стащили этот люк. Я говорю про тех, кто эти люки принимает. Они же прекрасно видят происхождение этих вещей. Ведь красть кресты и ограды с могил – это одно, а принимать их – другое. Закон кармы существует, я в этом убеждался неоднократно. Поэтому я уверен, что эти люди за это ответят. Не знаю, как отреагируют правоохранительные органы. Но для нас это очень серьезное преступление.

Стоит отметить, что правоохранительные органы уже подключились к расследованию этого преступления. Сейчас сотрудниками полиции начата доследственная проверка.

- По факту похищения люка начата проверка, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Сейчас принимаются меры для установления лиц, совершивших это противоправное деяние, и установлению местонахождения похищенного.

Тем временем бывшие сослуживцы Евгения Шнитникова просят нижегородцев сообщить любую информацию, которая им известна о местонахождении люка.

- Все пункты приема уже предупреждены, - рассказал «Комсомолке» Евгений Макаров. - Сейчас мы опасаемся, что похитители испугались и сбросили люк в воду. Если это так, то мы просим хотя бы указать место – и мы тогда сами достанем. В общем, работаем по всем направлениям, но результата пока нет.

СПРАВКА «КП»

Евгений Шнитников, будучи оперуполномоченным СОБРа Волго-Вятского регионального управления по борьбе с организованной преступностью, в 90-е годы трижды направлялся в служебные командировки в Чечню. 6 августа 1996 года участвовал в защите здания УБОП при МВД Чечни. В этом бою он был смертельно ранен. 18 декабря 1997 года ему посмертно было присвоено звание Героя России.

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