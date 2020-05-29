Чудо в перьях: В Нижегородской области вылупился цыпленок с четырьмя ногами

Необычный цыпленок появился на свет в Балахнинском районе. Фермер до последнего думал, что в яйце - два птенца, а родился один, но с четырьмя ногами.

- Птенец активный, самостоятельно питается и пьет воду. Ветеринарные специалисты следят за состоянием подопечного, - сообщили в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]».

Подписчики предположили, что, скорее всего, изначально в яйце было два зародыша, однако в процессе созревания они скрестились.

- Один оказался сильнее, - выдвинула свою версию Мария Бубнова.

- Цыпопес или кошкокур, - пошутила Елена Иванова.

- А вот теперь вопрос: долго ли он теперь проживет? - поинтересовался Андрей Цветков.

Как балахнинский фермер Джамал Содиков сообщил в интервью программе «Кстати», цыпленок прожил всего несколько дней.

А КАК У НИХ

Четырехлапый птенец, конечно, редкость. И все же она уже встречалась в других регионах Российской Федерации. Так, в 2004 году необычный цыпленок вылупился в семье Инякиных из деревни Невское Солецкого района Новгородской области. Сайт kp.ru писал, что дело у них поставлено на научную основу, куплены ультрасовременный инкубатор и специальное приспособление, позволяющее менять цвет перьев будущего птенца. Но на деле эксперименты принесли более неожиданные результаты. В 2003 году у Инякиных вылупился птенец, у которого на спине была еще одна пара ног. Сохранить цыпленка тогда не удалось.

А в хозяйстве семьи Салаховых из Ульяновской области странный птенчик появился на свет летом 2019 года. У курицы-наседки вылупилось 13 птенцов. Дюжина из них, обогревшись, суетилась возле курицы. Но тринадцатый цыпленок оказался неповоротливым и то и дело падал. Хозяева решили осмотреть птенца и с удивлением увидели, что он появился на свет с четырьмя ногами.

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