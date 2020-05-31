Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 30 мая 2020 года составило 9533 человека

Количество зараженных коронавирусом продолжает увеличиваться в Нижегородской области. Так, только за минувшие сутки в регионе было выявлено 289 новых случаев заражения, а общее число зараженных уже достигло 9533 человек.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что 36,4% заболевших коронавирусом уже выздоровели и выписаны. Кроме того, наш регион входит в число лидеров по России по количеству выписанных пациентов, переболевших COVID-19. Но, несмотря на благоприятные тенденции, расслабляться пока рано, уверен губернатор.

- У нас сохраняется относительно высокий порог заболеваемости. По итогам верификации, ежедневно прибавляется более 200 новых случаев инфицирования. Поэтому я по-прежнему призываю нижегородцев быть бдительными и продолжать соблюдать самоизоляцию, - обратился Глеб Никитин к жителям региона.

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