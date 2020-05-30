Молодая женщина родила ребенка прямо у подъезда в Дзержинске

Дикая история произошла в Дзержинске в пятницу, 29 мая 2020 года – молодая девушка родила ребенка прямо у подъезда одного из домов на улице Молодежной. Видео случившегося выложила в социальные сети одна из местных жительниц.

- Я сегодня приняла роды. Потому что скорая помощь ехала больше часа. Это нормально, когда роженица ждет скорую и рожает у подъезда? По приезду врачи не отреагировали никак. Хотели уехать, пока я не включила камеру. Роженица лежала на асфальте, ребенок был у меня на руках. Медсестра заявила: раз вы кричите на нас, мы сейчас уедем. Они начали спасать ребенка только когда на них начали кричать, - поделилась женщина в паблике «Подслушано Дзержинск».

На видео собравшиеся очень эмоционально, не стесняясь крепких словечек, обсуждают происшествие. По словам очевидцев, муж роженицы тоже находился рядом, но мужчина сам перепугался – все случилось слишком быстро.

- Малыш резко взял и полез. Мужики-то что сделают, они сами боятся. Меня и саму трясет, - признается одна из свидетельниц.

Мнения подписчиков в социальных сетях разделились – одни негодуют, что скорая так долго ехала, что женщина успела родить, другие не понимают, как роженица не смогла пораньше понять, что происходит. Тем более, что, по ее словам, ребенок у нее уже второй. Но, с другой стороны, роды действительно могли быть стремительными и пройти буквально за час.

По факту случившегося министерством здравоохранения Нижегородской области была организована внутренняя проверка.

- Скорая выехала сразу по вызову с соблюдением нормативного времени доезда - 20 минут. Вызов поступил в 17:59, а в 18:15 скорая уже была на месте. По словам бригады, на земле лежала женщина с родившимся ребенком. На учете она не состояла, срок беременности не знает. Женщину с ребенком доставили в Дзержинский перинатальный центр, - рассказал главный врач ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска" Михаил Гуткин.

По словам главного врача Дзержинского перинатального центра Надежды Рыжовой, роженица является жительницей другого города, на учете не состояла. Кроме ксерокопии паспорта, при ней не было никаких документов.

- Состояние женщины и ребенка удовлетворительное, оказывается вся необходимая помощь, - отметила главный врач.