«Угнал на Porsche»: 20-летнего мажора в Нижнем Новгороде подозревают в стрельбе по отцу

На днях в областную больницу имени Семашко привезли раненого 57-летнего Олега Зайцева (имена героев изменены – прим. Ред.) Мужчина был пьян и утверждал, что случайно выстрелил сам себе в живот. Дескать, чистил травматический пистолет и случайно нажал на курок. Вот только его версия событий сотрудников правоохранительных органов не убедила.

- В совершении этого преступления подозревается 20-летний сын пострадавшего, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Есть вероятность, что после выстрела он угнал на автомобиле Porsche синего цвета. Поэтому был введен план-перехват. Однако задержать молодого человека не удалось. Сейчас его поиски продолжаются.

Есть вероятность, что молодой человек скрылся на синем Porsche.Фото: СОЦСЕТИ

Судя по всему, разыскиваемый молодой человек типичный представитель золотой молодежи. Его страница в социальных сетях пестрит всеми атрибутами жизни мажора – дорогие автомобили, коттеджи, вечеринки с красотками. Сам он регулярно бывает в интернете, но на связь с сотрудниками правоохранительных органов выходить не спешит.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Произвести обыск в доме молодого человека не удалось, так как родственники не пустили в дом. Сам отец продолжает принимать всю вину на себя.

Страница молодого человека пестрит снимками дорогих автомобилей и вечеринок с красотками.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, этой весной в центре Санкт-Петербурга задержали «подгулявшего» мажора из Москвы. Вместе с двумя дамами он катался на красном Bentley по Северной столице, а потом устроил шумные разборки сотрудникам ГИБДД. Теперь ему грозит уголовное дело за оскорбление сотрудников полиции.