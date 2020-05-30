Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 30 мая 2020 года составило 9244 человека

В Нижегородской области продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе был выявлен 281 новый случай заражения. Таким образом общее число зараженных увеличилось до 9244 человек.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, 36,4% заболевших коронавирусом уже выздоровели и выписаны. Стоит отметить, что по количеству новых выписанных пациентов, поборовших COVID-19, наш регион входит в тройку лидеров по России. Однако расслабляться еще рано, уверен губернатор.

- У нас сохраняется достаточно высокий порог заболеваемости. По итогам верификации, ежедневный прирост инфицированных составляет более 200 случаев. Поэтому я по-прежнему призываю нижегородцев быть бдительными и продолжать соблюдать самоизоляцию, - обратился Глеб Никитин к жителям региона.

Снимать все ограничения власти смогут только тогда, когда появится уверенность, что любые послабления не приведут к росту заражений.

КСТАТИ

В Нижегородской области определен порядок снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Решение о переходе на соответствующий этап принимается при достижении и стабилизации значений показателей, установленных в качестве критериев для такого перехода.

Первый критерий - коэффициент распространения. Это отношение числа заболевших за последние 4 дня к предыдущим четырём дням. По условиям, этот коэффициент должен быть 1 или меньше.

Второй критерий - загрузка коечного фонда. Это соотношение количества свободных коек в медучреждениях к занятым.

Третий показатель - количество тестов за сутки на 100 тысяч населения.

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