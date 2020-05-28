Телефонные мошенники «развели» нижегородскую учительницу на 870 тысяч рублей

Школьная учительница из Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных мошенников, добровольно отдав им 870 тысяч рублей. Как «Комсомольской правде» рассказал источник в правоохранительных органах, пострадавшая знала, что нельзя перечислять деньги кому попало, однако все равно попалась на удочку.

- В середине мае Ольге Матвеевой (имя и фамилия героя изменены. - Прим. ред.) позвонил неизвестный с какого-то московского номера. Позвонивший представился сотрудником службы безопасности одного из известных банков. Сказал, что для отмены сомнительной операции ему нужны данные ее банковской карты и коды, которые приходили на ее мобильный. Она ему все и выдала, - пояснил собеседник «Комсомолки». - Тогда с ее карты было похищено 400920 рублей. Списание произошло 26 транзакциями на неустановленный счет.

Через некоторое время - новый звонок с московского номера (цифры высветились уже другие). Мужчина на том конце провода также представился банковским сотрудником, да и предлог у него был аналогичный - отмена сомнительной операции. Только вот сценарий немного изменился. Неизвестный убедил 65-летнюю нижегородку быстренько добежать до ближайшего банкомата и снять с карты 470 тысяч рублей.

- Эту сумму мошенник попросил разделить на две части и каждую отправить на два мобильных телефонных номера - один из номеров оренбургский, - уточнили в полиции. Матвеева сделала все, что от нее потребовали. Таким образом учительница вмиг лишилась 870 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, 21 мая 2020 года было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Сейчас правоохранители устанавливают получателей этой кругленькой суммы. А сама пострадавшая до сих пор не может понять, как клюнула на уловку мошенников.

- Я ведь знала, что мошенники сейчас активизировались. Даже читала где-то, каким именно способом проворачивают свои делишки, и все равно попалась, - едва не плачет Ольга Матвеева.

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