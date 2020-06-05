2020-06-05T12:52:02+03:00
Общество

Хроники смутного времени: нижегородец ограбил бизнесмена, торгующего масками

В Иркутске арестован мужчина, ограбивший предпринимателя на 31 миллион рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Грабитель задержан по горячим следам, но сообщники уже успели реализовать больше половины масок. Фото: СУ СК РФ по Иркутской областиГрабитель задержан по горячим следам, но сообщники уже успели реализовать больше половины масок. Фото: СУ СК РФ по Иркутской области
Изменить размер текста:

Следственный отдел по Октябрьскому району г. Иркутск СУ СК РФ по Иркутской области расследует обстоятельства дела о разбойном нападении на бизнесмена, торгующего медицинскими масками. Об этом сообщает пресс-служба иркутского СУ СК России.

По версии следствия, 49-летний уроженец Нижегородской области узнал, что его знакомый отправил большую партию медицинских масок в Иваново. Нижегородец привязал предпринимателя к батарее в его же собственной квартире в Иркутске, а затем избивал и угрожал ножом. Злоумышленник требовал изменить адрес доставки груза медмасок на общую сумму 31 миллион рублей.

Бизнесмен под давлением своего знакомого поменял адрес доставки, а затем сообщники подозреваемого забрали товар и отвезли в Москву с целью дальнейшей продажи.

Освободившись, предприниматель заявил о преступлении в полицию и подозреваемый был задержан на территории Иркутска по горячим следам. На одной из оптовых баз Москвы были найдены и похищенные маски. Но к моменту задержания «масочного» грабителя его сообщники уже успели реализовать больше половины товара.

49-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия) и 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, в особо крупном размере).

Подозреваемый арестован, устанавливаются личности его сообщников. Кроме того, проверяется причастность обвиняемого к совершению других преступлений на территории России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Чтобы «подкатить» к девушке, цитирую Бродского, и ее сердечко тает»: Невероятная история жизни программиста с ДЦП, который в 21 год попал в список Forbes
Иван Бакаидов создал приложение для таких, как он сам - не умеющих говорить и писать, но жаждущих свободы [фото, видео]
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «И снова лето»
Нижегородские школьники присоединятся к Всероссийской акции «Окна России»
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 5 июня 2020 года выросло до 4 637 человек
В Краснобаковском районе полицейский насмерть сбил женщину
В Нижнем Новгороде сегодня ожидается теплая и дождливая погода
Генеральный менеджер БК «Нижний Новгород» Сергей Панов не подтвердил информацию о своем аресте
Стало известно, как будет проходить электронное голосование по поправкам в Конституцию
Минздрав порекомендовал лекарства для лечения коронавируса. Какие?
В Нижегородской области возобновилась работа сельхозярмарок
Павел Дуров объяснил, почему Telegram в России пора разблокировать
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
ПСБ начал выдавать ипотеку военнослужащим под 5,85%
За два месяца из обсерваторов ЦФО и ПФО вывезено около 40 нижегородцев
Чиновников нижегородского минспорта подозревают в превышении полномочий
Выбор территорий для благоустройства в Нижегородской области пройдет в онлайн-формате
К юбилею Нижнего Новгорода стартовал проект «Я из Нижнего»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 4 июня 2020 года: Канавинский район приближается к отметке в 1000 заболевших
Балахнинская музыкальная школа получила 2,6 миллиона рублей на новые инструменты и оборудование
Николай Лешков: «Жители России должны серьезно отнестись к предстоящему голосованию за поправки в Конституцию»
Уголовное дело по факту взрывов на заводе имени Свердлова вернули прокурору