Хроники смутного времени: нижегородец ограбил бизнесмена, торгующего масками

Следственный отдел по Октябрьскому району г. Иркутск СУ СК РФ по Иркутской области расследует обстоятельства дела о разбойном нападении на бизнесмена, торгующего медицинскими масками. Об этом сообщает пресс-служба иркутского СУ СК России.

По версии следствия, 49-летний уроженец Нижегородской области узнал, что его знакомый отправил большую партию медицинских масок в Иваново. Нижегородец привязал предпринимателя к батарее в его же собственной квартире в Иркутске, а затем избивал и угрожал ножом. Злоумышленник требовал изменить адрес доставки груза медмасок на общую сумму 31 миллион рублей.

Бизнесмен под давлением своего знакомого поменял адрес доставки, а затем сообщники подозреваемого забрали товар и отвезли в Москву с целью дальнейшей продажи.

Освободившись, предприниматель заявил о преступлении в полицию и подозреваемый был задержан на территории Иркутска по горячим следам. На одной из оптовых баз Москвы были найдены и похищенные маски. Но к моменту задержания «масочного» грабителя его сообщники уже успели реализовать больше половины товара.

49-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия) и 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, в особо крупном размере).

Подозреваемый арестован, устанавливаются личности его сообщников. Кроме того, проверяется причастность обвиняемого к совершению других преступлений на территории России.

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