Бульвар Заречный и соприкасающаяся с ним площадь перед кинотеатром «Россия» - одни из красивейших мест Ленинского района, но чрезвычайно запущенных. Однако уже к следующему году все должно измениться – архитекторы представили проект благоустройства территории к 800-летию Нижнего Новгорода.

«Возвращение» речки Ржавки и барбекю вместо пустыря: как преобразится Заречный бульвар в 2021 году. Фото: ИРГСНО

Местные жители недовольны тем, что на бульваре отсутствуют места для детских игр и велодорожки, а качество дорожного покрытия местами оставляет желать лучшего. Отдаленная часть бульвара и вовсе представляет собой обычный пустырь, заросший сорняками. Площадь перед кинотеатром «Россия» тоже далека от совершенства – на ней не хватает озеленения, нет комфортных мест отдыха, не работает фонтан, зато есть стихийная парковка и скейтеры.

«Возвращение» речки Ржавки и барбекю вместо пустыря: как преобразится Заречный бульвар в 2021 году. Фото: ИРГСНО

- Когда-то здесь протекала река Ржавка, но она уже много лет заключена в коллектор. Многие участники анкетирования высказывали пожелание восстановить реку или хотя бы напомнить о ней. Поэтому мы предлагаем обыграть это мощением в терракотовых тонах. Кроме того, можно сделать ручей, с которым будут с удовольствием играть дети, - предложили архитекторы.

«Возвращение» речки Ржавки и барбекю вместо пустыря: как преобразится Заречный бульвар в 2021 году. Фото: ИРГСНО

На площади планируется разделить автомобильные и пешеходные потоки – для машин образуется небольшая выделенная парковка, а непосредственно перед кинотеатром образуется овальная площадь, отделенная несколькими рядами деревьев и перголой с качелями, вращающимися стульями и скамейками. Там же расположится небольшой фонтан, крытая эстрада и два небольших кафе с навесом и столиками. Фонтан будет представлять собой неглубокую чашу, наклоненную в сторону кинотеатра, и в нем в жару смогут плескаться дети. Зимой площадь сможет превращаться в ярмарочное пространство, на ней можно будет заливать каток.

«Возвращение» речки Ржавки и барбекю вместо пустыря: как преобразится Заречный бульвар в 2021 году. Фото: ИРГСНО

В северной части площади разместится скейт-зона и небольшой амфитеатр, в трибунах которого разместится прокат. Там же появится и арт-объект «Заречный бульвар».

На бульваре сохраняется линейная структура с ярко выраженной осью. Там разместятся большая детская площадка, зона настольного тенниса, качели, и небольшие киоски с напитками и кулинарией. На детской площадке будет несколько игровых зон на любой вкус – с водой, песком и различными аттракционами. К тому же бульвар планируют продлить на 450 метров в сторону Оки.

«Возвращение» речки Ржавки и барбекю вместо пустыря: как преобразится Заречный бульвар в 2021 году. Фото: ИРГСНО

- В новой части бульвара будет зона барбекю, небольшой солярий и кафе, а также спортивные поля и площадка для выгула собак, - рассказали архитекторы.

«Возвращение» речки Ржавки и барбекю вместо пустыря: как преобразится Заречный бульвар в 2021 году. Фото: ИРГСНО

Вдоль дороги проектировщики предлагают добавить тротуар и оградить его деревьями. Также предусмотрена выделенная велодорожка. Кроме того, добавляется два благоустроенных перехода через трамвайные пути и еще один дополнительный переход ближе к кинотеатру.