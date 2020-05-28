2020-05-28T13:31:19+03:00
Общество

Погода на лето 2020 в Нижнем Новгороде: Жара и солнце

Синоптики предсказали идеальную погоду на лето 2020 в Нижнем Новгороде
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Погода на лето 2020 в Нижнем Новгороде: Жара и солнце.Погода на лето 2020 в Нижнем Новгороде: Жара и солнце.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

После трех месяцев изоляции грядущее лето, пожалуй, станет самым долгожданным в истории для нижегородцев. И, по прогнозам синоптиков, оно не подведет – нас ожидает по-настоящему идеальная погода на лето 2020 в Нижнем Новгороде.

Июнь

Лето в этом году придет буквально с первых дней июня и сразу порадует нас теплой погодой на лето 2020 в Нижнем Новгороде. Разницу с прохладой второй половины мая нижегородцы почувствуют сразу же.

- После майского холода все сразу пойдет по летнему сценарию, - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Среднемесячная температура в июне ожидается на один градус выше нормы. Это значит, что будет много дней с температурой +25 градусов и выше. Что касается осадков, то их будет меньше обычного. Будет много сухих солнечных дней. Хотя и ливни с грозами тоже будут. Но в целом можно сказать, что июнь будет по-настоящему летним месяцем.

Июль

Этот месяц в народе принято называть «макушкой лето». Именно на это время приходятся самые жаркие дни. И в этом году июль не станет исключением.

- Среднемесячная температура в июле приближается к отметке + 20 градусов. Это еще выше, чем в июне, - объясняет Ольга Мокеева. – Значит, дневные часы столбики термометров могут подниматься до +30 градусов. По средним многолетним наблюдениям, примерно неделю в июле может стоять тридцатиградусная жара.

Что касается осадков, то именно на этот период приходится наибольшее количество ливней и гроз. Из-за частой смены циклонов и антициклонов также в это время возможны смерчи. Одним из таких примеров сталь июль 1974 года, когда порывы ветра достигали 48 метров в секунду.

Август

Обычно в августе становится заметно холоднее в сравнении с июльскими показателями. Но в этом году погода на лето 2020 в Нижнем Новгороде расщедрится – нижегородцев ожидает еще один теплый летний месяц.

- По предварительным прогнозам, август прогнозируется теплее обычного, - предупреждает Ольга Мокеева. – А значит, «макушка лета» может захватить всю первую половину августа. Среднемесячная температура может составить примерно +18 градусов. В дневные часы столбики термометров могут достигать отметок выше +25 градусов.

Что касается осадков, то в августе периоды антициклонов могут чередоваться с периодами обильных осадков. Также не стоит исключать вторжения арктических воздушных масс, из-за которых возможны похолодания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Днем защиты детей 2020
С приходом солнечного лета мы все отмечаем главный детский праздник — День защиты детей. В 2020 году он традиционно проходит 1 июня. Поспешите поздравить дорогих детей красивыми стихами, доброй прозой и пусть они знают, как сильно вы их любите!
Новости 24
Нижегородская область добавит 58,5 миллиона рублей на благоустройство центрального парка в Дзержинске
Бездомный мужчина попытался изнасиловать нижегородку на Ново-Сормовском кладбище
Марина Еминцева: «Все вносимые изменения в Конституцию нашей страны своевременны и актуальны»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 28 мая 2020 года: Автозавод продолжает удерживать абсолютное лидерство
Надежда Отделкина досрочно покинула пост уполномоченного по правам человека в Нижегородской области
Нижегородская областная фармация готова обеспечить регион тестами на антитела к COVID-19
Артельную и Светлоярскую улицы перекроют для движения с 1 июня
Пассажирские предприятия, работающие на регулярных маршрутах, хотят освободить от транспортного налога
Нижегородский бизнесмен заплатит 2,2 миллиона рублей штрафа за взятку главе Канавинского района
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 28 мая 2020 года выросло до 3 260 человек
Маршрутка Т-63 вернется на дороги Нижнего Новгорода 29 мая
Глеб Никитин предложил наградить нижегородских медиков и волонтеров почетным знаком за борьбу с COVID-19
Свыше 200 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус с начала пандемии
Родительское собрание по вопросам допобразования пройдет в Нижнем Новгороде 28 мая
Стало известно, как будет защищен от коронавируса Парад победы 24 июня
Анна Попова: «Мы выиграли время. Теперь важно удержать результат»
В России у кошки обнаружили коронавирус, но человек заразиться от нее не может
Николай Филатов: «Дополнительного пика коронавируса в регионах не будет»
Муниципалитетам рекомендовано рассмотреть вопрос об открытии детсадов
В Нижегородской области вдвое увеличится производство приборов для обеззараживания воздуха
520 тысяч квадратных метров жилья ввели в Нижегородской области в 2020 году
Глеб Никитин поздравил Татарстан со столетием
Региональные выплаты будут назначены среднему медперсоналу, проводящему КТ-обследования больных коронавирусом
В Заволжье открылся крупнейший виртуальный концертный зал
В Нижегородской области в этом году начнут строить 20 детских садов
Для нижегородских школьников проведут «Инженерные каникулы онлайн»