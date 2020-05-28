Погода на лето 2020 в Нижнем Новгороде: Жара и солнце

После трех месяцев изоляции грядущее лето, пожалуй, станет самым долгожданным в истории для нижегородцев. И, по прогнозам синоптиков, оно не подведет – нас ожидает по-настоящему идеальная погода на лето 2020 в Нижнем Новгороде.

Июнь

Лето в этом году придет буквально с первых дней июня и сразу порадует нас теплой погодой на лето 2020 в Нижнем Новгороде. Разницу с прохладой второй половины мая нижегородцы почувствуют сразу же.

- После майского холода все сразу пойдет по летнему сценарию, - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Среднемесячная температура в июне ожидается на один градус выше нормы. Это значит, что будет много дней с температурой +25 градусов и выше. Что касается осадков, то их будет меньше обычного. Будет много сухих солнечных дней. Хотя и ливни с грозами тоже будут. Но в целом можно сказать, что июнь будет по-настоящему летним месяцем.

Июль

Этот месяц в народе принято называть «макушкой лето». Именно на это время приходятся самые жаркие дни. И в этом году июль не станет исключением.

- Среднемесячная температура в июле приближается к отметке + 20 градусов. Это еще выше, чем в июне, - объясняет Ольга Мокеева. – Значит, дневные часы столбики термометров могут подниматься до +30 градусов. По средним многолетним наблюдениям, примерно неделю в июле может стоять тридцатиградусная жара.

Что касается осадков, то именно на этот период приходится наибольшее количество ливней и гроз. Из-за частой смены циклонов и антициклонов также в это время возможны смерчи. Одним из таких примеров сталь июль 1974 года, когда порывы ветра достигали 48 метров в секунду.

Август

Обычно в августе становится заметно холоднее в сравнении с июльскими показателями. Но в этом году погода на лето 2020 в Нижнем Новгороде расщедрится – нижегородцев ожидает еще один теплый летний месяц.

- По предварительным прогнозам, август прогнозируется теплее обычного, - предупреждает Ольга Мокеева. – А значит, «макушка лета» может захватить всю первую половину августа. Среднемесячная температура может составить примерно +18 градусов. В дневные часы столбики термометров могут достигать отметок выше +25 градусов.

Что касается осадков, то в августе периоды антициклонов могут чередоваться с периодами обильных осадков. Также не стоит исключать вторжения арктических воздушных масс, из-за которых возможны похолодания.

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