2020-05-27T18:37:48+03:00
Дом. Семья

Малыш капибары родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Кроха уже всюду следует за мамой [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Малыш капибары родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо».Малыш капибары родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо».Фото: Зоопарк "Лимпопо"
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Очередное пополнение произошло в нижегородском зоопарке «Лимпопо» - на днях там появился на свет малыш капибары. Несмотря на то, что крохе всего несколько дней от роду, он уже везде следует за мамой.

- В этой семье капибаров он первенец, - рассказывают сотрудники зоопарка. – К счастью, и малыш, и мама чувствуют себя хорошо. Большую часть времени кроха проводит вместе с мамой, но понемногу начинает налаживать общение и с другими членами семьи.

Кроха неотступно следует за мамой. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Кроха неотступно следует за мамой.Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Пока основу меню новорожденного составляет мамино молоко. Им он будет питься примерно до четырех месяцев, а потом перейдет на травку.

- В природе капибары живут группами по 10-20 особей. При этом за малышом ухаживает не только мама, но и все самки коллектива, - объясняют сотрудники зоопарка. – Тем не менее малыш все время находится вместе с мамой.

В семье капибаров он первенец. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

В семье капибаров он первенец.Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Стоит отметить, что капибар на сегодняшний день считается самым крупным грызуном на планете. Внешне он больше всего напоминает гигантскую морскую свинку. Длина тела взрослой особи достигает 1,3 метров, а высота в холке – 60 сантиметров. Вес этих «малюток» превышает 60 килограммов.

КСТАТИ

Само слово «капибара» в переводе с языка индейцев гуарани означает «господин трав». И это не случайно – питается это животное, в основном, травой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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