2020-05-26T17:13:04+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Нижнем Новгороде в 2020 году по районам: Сроки плановых отключений сократят

Рассказываем, когда и где выключат горячую воду этим летом
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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График отключения горячей воды в Нижнем Новгороде в 2020 году по районам.График отключения горячей воды в Нижнем Новгороде в 2020 году по районам.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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Считанные дни остаются до начала лета, а значит, наступает время плановых отключений горячей воды. В этом году сроки отключений будут сокращены: где-то воду отключат на десять дней, где-то – на 12 дней. Публикуем график отключений горячей воды в Нижнем Новгороде в 2020 году.

- В связи с введением в Нижегородской области режима повышенной готовности районным администрациям было рекомендовано пересмотреть графики проведения планового ремонта на сетях горячего водоснабжения в период самоизоляции, - рассказали «Комсомолке» в министерстве ЖКХ и энергетики Нижегородской области. - Так, часть ремонтных работ была перенесена с мая на июнь. Перенесение ремонтных работ, на еще более поздний срок может привести к увеличению количества аварий на коммунальных сетях в следующий отопительный период. Поэтому ремонтные работы решено начать в июне 2020 года.

Тем не менее, одна хорошая новость для нижегородцев все-таки есть – в большинстве случаев сроки отключения горячей воды удалось сократить.

- В этом году из 92 котельных нашей компании, работающих на обеспечение горячего водоснабжения, 84 приостановят работу на срок менее двух недель, - рассказали в пресс-службе АО «Теплоэнерго». - Из них почти половина – 39 источников, проведут ремонтные работы за 10 дней, по остальным сроки будут сокращены до 12 дней.

Узнать точное время проведения профилактических работ в вашем доме можно с помощью сервиса «График отключения горячей воды» в Нижнем Новгороде в 2020 году по районам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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