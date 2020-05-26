Умер известный нижегородский поэт Игорь Чурдалев

Известный нижегородский поэт Игорь Чурдалев умер из-за тяжелой болезни. Об этом сообщили в социальных сетях друзья поэта.

Игорь Чурдалев родился в 1952 году в Севастополе, в семье военного моряка. Вскоре после его рождения семья переехала в город Горький. Игорь Чурдалев окончил филологический факультет Горьковского государственного университета (нынешний ННГУ), работал на заводе. В 1983 году он выпустил свой первый поэтический сборник «Ключ», а в 1987 году – второй сборник под названием «Железный проспект». Третья книга «Нет времени» увидела свет в 2002 году. Кроме того, Игорь Чурдалев много работал в качестве независимого тележурналиста, создавал информационно-аналитические программы.

- Полгода назад, после творческого вечера Игоря, я не выдержал и сказал ему: «Игорь! Прости меня. Мы знакомы почти 50 лет, а я не знал, что ты грандиозный Поэт». Как и положено интеллигентному человеку, Игорь смутился. Сегодня я еще раз хочу сказать: ушел из жизни большой Поэт. В силу понятных обстоятельств, на похоронах, за редким исключением, не будет людей. И дело не только в коронавирусе. Такова последняя воля Игоря. Поэт хотел, чтобы друзья запомнили его живым и веселым, - поделился в социальной сети Facebook нижегородский тележурналист Георгий Молокин.