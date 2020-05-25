2020-05-25T19:14:03+03:00
Происшествия

«Разухабистый выстрел»: Охотник случайно подстрелил друга, когда машина попала в колею

Яма на дороге стала причиной сразу двух происшествий – аварии и огнестрельного ранения
Вероника КОТИК
Поделиться:
«Разухабистый выстрел»: Охотник случайно подстрелил друга, когда машина попала в колею.«Разухабистый выстрел»: Охотник случайно подстрелил друга, когда машина попала в колею.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Отправляясь утром 9 мая на охоту, четверо жителей поселка Шеманиха Краснобаковского района даже не догадывались, что дважды попадут в после зрения сотрудников правоохранительных органов. Хотя начиналось все довольно прозаично.

- В то утро мы с друзьями решили поехать на охоту, - рассказывает нижегородец Виктор Тузин (имя героя изменено – прим. ред.). – Выехали мы из Шеманихи и направились прямиком через лес к озеру в Варнавинском районе. С собой у меня было одноствольное ружье – с разрешением, все как полагается. Чтобы не держать в руках, я его положил на стол, прикрепленный к кузову.

Все время поездки Виктор Тузин придерживал ружье рукой. Внезапно машина подскочила на очередном лесном ухабе, и ружье слетело со стола.

- Не знаю, как это случилось, - разводит руками Виктор Тузин. – Видимо, я забыл его поставить на предохранитель. Только ружье выстрелило: дробь попала в кабину и в нашего водителя.

Сразу после этого автомобиль съехал в кювет. Таким образом, охотники за один раз и в аварию попали, и огнестрельное ранение получили. Дробь угодила водителю прямо в шею.

- Я сразу вызвал спасателей, - рассказывает Виктор Тузин. – Нашего раненого друга сразу отвезли в Семеновскую ЦРБ и сразу прооперировали. К счастью, он остался жив.

А вот в отношении самого Виктора Тузина, как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, было составлено сразу два административных протокола «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации» и «Нарушение правил транспортировки оружия». Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Напомним, ранее мы писали, как охотник в Нижегородской области случайно подстрелил отца, перепутав его с лисой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
10 заявок представит на конкурс «Малые города и исторические поселения» 2021 года Нижегородская область
Только 5% проверенных нижегородцев выходят из дома без QR-кода
Нижегородские медицинские авиабригады эвакуировали 128 пациентов с начала года
Ринат Умяров: «Поправки в Конституцию позволят сохранить языковое и этнокультурное многообразие народов России»
Нижегородских выпускников поздравил с окончанием школы Глеб Никитин
Последний звонок прозвенел для нижегородских школьников 25 мая в онлайн-формате
Салоны красоты, возобновившие работу, появятся на «Карте жителя Нижегородской области»
Бывший депутат гордумы Нижнего Новгорода Николай Инглинков добился изменения приговора
Определена цена квадратного метра жилья на 2021 год в Нижнем Новгороде
Нижегородским социальным предпринимателям предоставят бесплатные франшизы
Более 160 нижегородских компаний вошли в реестр социальных предприятий
Архитектурный совет обсудил перспективы строительства поликлиники в Новой Кузнечихе
Объем ремонта подъездов в Сормовском районе увеличился в полтора раза
Житель Богородска зарезал свою 90-летнюю мать во время бытовой ссоры
Особая экономическая зона «Кулибин» появилась в Дзержинске
Губернатор Нижегородской области сократил количество своих заместителей
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 25 мая 2020 года: на Автозаводе по-прежнему больше всего зараженных
Судебные приставы закрыли лысковское кафе за нарушение карантина
Глава Нижнего Новгорода поздравил выпускников школ с последним звонком
Житель Вачского района зарезал сожительницу после того, как она призналась ему в измене
Сотрудники ДПС за сутки проверили более 1,8 тысячи машин на въезде в Нижегородскую область
«В момент аварии был под кайфом»: 19-летний нижегородец получил условный срок за ДТП с пострадавшей
Свыше 184 жителей Нижегородской области проверились на коронавирус
Стоянку автомобилей ограничат на улице Володарского с 11 июня
Долгожданное потепление придет в Нижний Новгород в конце мая