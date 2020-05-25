«Разухабистый выстрел»: Охотник случайно подстрелил друга, когда машина попала в колею

Отправляясь утром 9 мая на охоту, четверо жителей поселка Шеманиха Краснобаковского района даже не догадывались, что дважды попадут в после зрения сотрудников правоохранительных органов. Хотя начиналось все довольно прозаично.

- В то утро мы с друзьями решили поехать на охоту, - рассказывает нижегородец Виктор Тузин (имя героя изменено – прим. ред.). – Выехали мы из Шеманихи и направились прямиком через лес к озеру в Варнавинском районе. С собой у меня было одноствольное ружье – с разрешением, все как полагается. Чтобы не держать в руках, я его положил на стол, прикрепленный к кузову.

Все время поездки Виктор Тузин придерживал ружье рукой. Внезапно машина подскочила на очередном лесном ухабе, и ружье слетело со стола.

- Не знаю, как это случилось, - разводит руками Виктор Тузин. – Видимо, я забыл его поставить на предохранитель. Только ружье выстрелило: дробь попала в кабину и в нашего водителя.

Сразу после этого автомобиль съехал в кювет. Таким образом, охотники за один раз и в аварию попали, и огнестрельное ранение получили. Дробь угодила водителю прямо в шею.

- Я сразу вызвал спасателей, - рассказывает Виктор Тузин. – Нашего раненого друга сразу отвезли в Семеновскую ЦРБ и сразу прооперировали. К счастью, он остался жив.

А вот в отношении самого Виктора Тузина, как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, было составлено сразу два административных протокола «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации» и «Нарушение правил транспортировки оружия». Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Напомним, ранее мы писали, как охотник в Нижегородской области случайно подстрелил отца, перепутав его с лисой.