Глава Кстовского района об инциденте с Первым каналом: «Худяков решил использовать лучший способ защиты – нападение»

Громкий скандал, произошедший на днях в администрации Кстовского района, обсуждают во всех социальных сетях и СМИ. Корреспонденты и операторы Первого канала снимали сюжет для программы «Мужское и Женское», посвященный проблемам аварийного здания.

Предметом обсуждения стал дом №11 на Комсомольской улице в Кстове, где люди живут в опасных условиях. Часть сюжета планировали записать в местной администрации. Однако, как утверждают корреспондент, охранник якобы спустил его с лестницы. После того, как инцидент показали в эфире, журналист Роман Худяков заявил, что заявление уже подано в полицию. На видео видно, как мужчина падает, при этом уверяя, что его скинули.

Глава Кстовского района Виталий Ковалев в разговоре с «Комсомолкой» заявил, что россиян заставили переживать «чудеса монтажа».

- Начнем с того, что падение корреспондента федерального канала с лестницы администрации довело количество просмотров программы до недосягаемой высоты. Чудеса монтажа заставили переживать аудиторию программы и сочувствовать «борцам» за справедливость. Но обычные камеры видеонаблюдения, установленные в фойе администрации, не зафиксировали факта физического воздействия в отношении члена съемочной группы со стороны сотрудника охраны, - заявил чиновник.

Говоря о самом аварийном доме, Ковалев подчеркнул, что проблема известна давно, и власти уже несколько лет пытаются ее разрешить. По его словам, жильцы сами не желают съезжать в маневренный фонд, который был им предложен.

- Вместо конструктивного диалога, вместо предоставления слова администрации, которую обвинили во всех смертных грехах, защитник прав населения Худяков решил использовать лучший способ защиты – нападение: штурм турникета здания, закрытого для посетителей на санобработку, и театральное падение с лестницы. Уверен, что следственный комитет во всем разберется, - добавил глава Кстовского района.

Кстати, следственный комитет уже организовал проведение доследственной проверки по факту опубликованного на Первом канале сюжета. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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