В парке «Швейцария» благоустроят 18 километров прогулочных дорожек

В Нижнем Новгороде к 800-летию города планируется благоустроить парк «Швейцария». Его важной составляющей станут прогулочные пешеходные дорожки. Их общая протяженность составит около 18 километров. Стандартная прогулка по этому пешеходному маршруту будет занимать от трех до пяти часов.

- В ходе благоустройства планируется сохранить сеть исторически сложившихся пешеходных дорожек и тропинок, - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. – Также должны быть благоустроены все видовые площадки вдоль Окского откоса. Помимо имеющихся тропинок, должны быть организованы дополнительные дорожки. Это позволит разделить пешеходные потоки и обеспечить удобный подход к спортивным и детским площадкам.

По задумке специалистов, все эти пешеходные маршруты должны быть адаптированы к потребностям разных групп населения. В том числе будут учтены и интересы маломобильных нижегородцев.

- Пешеходные маршруты планируется сделать из бетонной плитки, клинкерного кирпича, природного камня и материалов, - обещают специалисты. – Что касается второстепенных тропинок между деревьями, подводящих к спортивным объектам, их сделают из гранитного отсева и деревянного настила. Будет сделана трасса и для любителей скандинавской ходьбы. Покрытие на ней будет имитировать ровный пружинящий грунт. А для кольцевой беговой трассы протяженностью 1 километр предусмотрено безопасное резиновое покрытие.