Прогноз погоды в Нижнем Новгороде 23 и 24 мая 2020 года: Холод и дожди

Несмотря на то, что на календаре уже 23 мая, до весенней погоды нижегородцам еще далеко. В эти выходные синоптики пообещали прохладную погоду и дожди.

- В субботу, 23 мая 2020 года, столбики термометров не поднимутся выше +11 градусов, - обещают синоптики. – При этом во второй половине дня вполне вероятен небольшой дождь. Поэтому от прогулок лучше воздержаться.

В ночные часы будет еще холоднее – столбики термометров опустятся до +3…+6 градусов. Ночью так же возможен небольшой дождь.

- В воскресенье, 24 мая 2020 года, сохранится такая же погода, - предупредили синоптики. – Днем воздух прогреется до +11 градусов, а ночью похолодает до +6 градусов. Также весьма вероятны сильные дожди. Поэтому, выходя из дома, не забудьте прихватить зонты.

Тучи над Нижним Новгородом понемногу начнут рассеиваться в понедельник, 25 мая 2020 года. Днем воздух прогреется до +14 градусов, и во второй половине дня дожди прекратятся. Однако облачная погода с прояснениями сохранится.