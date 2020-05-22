Кирилл Тюлюков из Арзамаса стал серебряным призером по результатам этапов Кубка мира по фехтованию

Арзамасский фехтовальщик Кирилл Тюлюков стал одним из лучших по результатам этапа Кубка мира. Международная федерация фехтования объявила о закрытии сезона 2019/2020. Несколько этапов Кубка мира, а также континентальные чемпионаты среди взрослых и молодежи до 23 лет и первенство мира среди юниоров и кадетов пришлось отменить по понятным причинам – в условиях пандемии коронавирусной инфекции спортивные мероприятия проводить нельзя. Поэтому победителей определили по текущим результатам.

У юниоров по итогам прошедших этапов Кубка мира вторую позицию в списке сильнейших саблистов занимает Кирилл Тюлюков, уступив первое место фехтовальщику из Италии. И хотя это лишь положение лидеров, и официальные трофеи по итогам сезона 2019 / 2020 вручены не будут, невозможно не гордиться заслуженными успехами талантливого спортсмена.

Напомним, Кирилл Тюлюков – воспитанник спортклуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода. Его наставниками являются тренеры высшей категории, мастера спорта России Вадим Карпычев и Николай Хозин.