2020-05-22T18:11:00+03:00
Спорт

Кирилл Тюлюков из Арзамаса стал серебряным призером по результатам этапов Кубка мира по фехтованию

Из-за пандемии несколько этапов чемпионата не могли быть проведены
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Кирилл Тюлюков из Арзамаса стал серебряным призером по результатам этапов Кубка мира по фехтованиюКирилл Тюлюков из Арзамаса стал серебряным призером по результатам этапов Кубка мира по фехтованиюФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Арзамасский фехтовальщик Кирилл Тюлюков стал одним из лучших по результатам этапа Кубка мира. Международная федерация фехтования объявила о закрытии сезона 2019/2020. Несколько этапов Кубка мира, а также континентальные чемпионаты среди взрослых и молодежи до 23 лет и первенство мира среди юниоров и кадетов пришлось отменить по понятным причинам – в условиях пандемии коронавирусной инфекции спортивные мероприятия проводить нельзя. Поэтому победителей определили по текущим результатам.

У юниоров по итогам прошедших этапов Кубка мира вторую позицию в списке сильнейших саблистов занимает Кирилл Тюлюков, уступив первое место фехтовальщику из Италии. И хотя это лишь положение лидеров, и официальные трофеи по итогам сезона 2019 / 2020 вручены не будут, невозможно не гордиться заслуженными успехами талантливого спортсмена.

Напомним, Кирилл Тюлюков – воспитанник спортклуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода. Его наставниками являются тренеры высшей категории, мастера спорта России Вадим Карпычев и Николай Хозин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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