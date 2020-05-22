Первые бактерицидные рециркуляторы собственного производства установлены на АПЗ

Первые бактерицидные рециркуляторы производства Арзамасского приборостроительного завода уже установлены в его подразделениях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Каждый цех заранее делал заявку на определенное количество приборов, в зависимости от числа и объема помещений, их проходимости, проветриваемости, массового присутствия в них людей и других показателей.

Так, в цехах №№37, 41 и 42 установлено по 10 рециркуляторов, в цехе №49 – 15. В основном это комнаты приема пищи, ПРБ, коридоры и крупные участки с большим числом работников. Кроме того, еще четыре рециркулятора установлено в комбинате питания – в кухнях обеих столовых и мучном цехе. А уже в ближайшее время ими оснастят и другие подразделения завода. В общей сложности в цехах и отделах заработают более 350 этих приборов.

– Предприятие заботится о здоровье своих работников. Чувствуем себя в большей безопасности. Хорошо, что завод начал выпускать новую и нужную технику, значит, у АПЗ будет работа и прибыль, - отмечает начальник ПРБ цеха №37 Людмила Тарасова.

– Выпуск заводом новых изделий, особенно гражданского направления, всегда радует. За здоровьем надо следить всегда, и особенно в сегодняшних условиях. Поэтому, если рециркуляторы принесут пользу, отлично! – радуется начальник ПРБ цеха №24 Алевтина Щаулова.

– Большое спасибо руководству завода за заботу о коллективе предприятия, а всем, кто занимается выпуском рециркуляторов, – за их труд, - благодарит директор заводского комбината питания Любовь Васляева.