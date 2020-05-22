Нижегородская ярмарка представляет проект «Ярмарка – детям»
Ко Дню защиты детей Нижегородская ярмарка подготовила онлайн-проект – «Ярмарка – детям».
1 июня 2020 года в 10:00 на YouTube-канале Нижегородской ярмарки пройдет праздничная онлайн-трансляция. Уже сейчас и до 29 мая открыт прием заявок на конкурсы фотографии и рисунка. Победители будут объявлены 1 июня.
Онлайн-трансляция будет состоять из двух частей. В программе первого блока – развлекательное шоу для детей (0 +):
• Веселая зарядка со специалистами сети фитнес-клубов «ФизКульт» Нижний Новгород;
• Анимационная программа;
• Шоу научных экспериментов;
• Авторские экскурсии по пространствам Нижегородской ярмарки;
• Сказка от театра музыки и песка;
Второй блок будет состоять из познавательной программы для родителей:
• Авторские экскурсии от нижегородских блогеров;
• Советы психологов, которые помогут пережить изоляцию без тревог и стресса;
• Беседа о безопасности с координатором ПСО «Волонтер» Сергеем Шухриным;
• Поздравление от детского театра пантомимы «Пиано».
В финале трансляции будут объявлены победители конкурсов фотографии и рисунка. Авторов лучших работ наградят ценными подарками от партнёров проекта:
• Подарки от частного детского сада «Тридевятое царство»;
• Букеты из леденцов от «Ирины Леденцовой»;
• Подарочные сертификаты от многопрофильной медицинской клиники «Ника Спринг»;
• Сертификаты на обучение и бесплатные пробные уроки от школы иностранного языка в Нижнем Новгороде «English School».
Справка КП": Ярмарка всегда была увлекательным местом не только для взрослых, но и детей. Здесь в XIX веке находилась Самокатная площадь с каруселями, театрами и балаганами, в начале XX века в Главном ярмарочном доме расположился магазин «Детский мир», а в 1970-е годы на просторах Ярмарки появились детские аттракционы.