2020-05-22T16:12:04+03:00
Общество

Нижегородская ярмарка представляет проект «Ярмарка – детям»

Он приурочен ко Дню защиты детей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородская ярмарка представляет проект «Ярмарка – детям»Нижегородская ярмарка представляет проект «Ярмарка – детям»Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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Ко Дню защиты детей Нижегородская ярмарка подготовила онлайн-проект – «Ярмарка – детям».

1 июня 2020 года в 10:00 на YouTube-канале Нижегородской ярмарки пройдет праздничная онлайн-трансляция. Уже сейчас и до 29 мая открыт прием заявок на конкурсы фотографии и рисунка. Победители будут объявлены 1 июня.

Онлайн-трансляция будет состоять из двух частей. В программе первого блока – развлекательное шоу для детей (0 +):

• Веселая зарядка со специалистами сети фитнес-клубов «ФизКульт» Нижний Новгород;

• Анимационная программа;

• Шоу научных экспериментов;

• Авторские экскурсии по пространствам Нижегородской ярмарки;

• Сказка от театра музыки и песка;

Второй блок будет состоять из познавательной программы для родителей:

• Авторские экскурсии от нижегородских блогеров;

• Советы психологов, которые помогут пережить изоляцию без тревог и стресса;

• Беседа о безопасности с координатором ПСО «Волонтер» Сергеем Шухриным;

• Поздравление от детского театра пантомимы «Пиано».

В финале трансляции будут объявлены победители конкурсов фотографии и рисунка. Авторов лучших работ наградят ценными подарками от партнёров проекта:

• Подарки от частного детского сада «Тридевятое царство»;

• Букеты из леденцов от «Ирины Леденцовой»;

• Подарочные сертификаты от многопрофильной медицинской клиники «Ника Спринг»;

• Сертификаты на обучение и бесплатные пробные уроки от школы иностранного языка в Нижнем Новгороде «English School».

Справка КП": Ярмарка всегда была увлекательным местом не только для взрослых, но и детей. Здесь в XIX веке находилась Самокатная площадь с каруселями, театрами и балаганами, в начале XX века в Главном ярмарочном доме расположился магазин «Детский мир», а в 1970-е годы на просторах Ярмарки появились детские аттракционы.

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