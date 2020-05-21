2020-05-21T17:19:56+03:00
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на нижегородца, решившего справить нужду в подворотне

Теперь преступника разыскивает полиция
Анна МИГАЛОВА
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Неизвестный напал с ножом на нижегородца, решившего справить нужду в подворотне.Неизвестный напал с ножом на нижегородца, решившего справить нужду в подворотне.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Нижегородец, захотевший справить нужду в подворотне, чуть не отправился на тот свет. Едва он завернул за угол жилого дома, как на него напал неизвестный с ножом. Только вот лица его пострадавший разглядеть не сумел.

Как «Комсомольской правде» рассказал источник в правоохранительных органах, нападение было совершено в рабочем поселке Сосновское около 03.00 10 мая 2020 года. Мужчину с ножевым ранением доставили в центральную районную больницу на скорой. О пациенте в полицию сообщила медсестра.

В ту злополучную ночь Андрей Куравлев (имя и фамилия героя изменены. - Прим.ред.) вместе с отцом собирался на рыбалку. Пока родитель искал нужные для рыбной ловли вещи у себя в квартире, молодой человек, ожидавший его в машине, захотел в туалет. Решить внезапно возникшую проблему удумал в подворотне.

- Только я завернул за угол дома, как навстречу мне - какой-то тип. Рост у него чуть больше 170 сантиметров, наверное, - сообщил потерпевший полиции. - Все, больше ничего не могу сказать. Перед глазами был только силуэт. Ни лица, ни одежды я не разглядел.

Андрей не успел опомниться, как получил ножом в шею. От боли - искры из глаз. Скорее зажал рану, чтобы остановить кровь, а после направился на соседнюю улицу. Однако пройти удалось всего несколько метров. Затем мужчина рухнул на землю, но даже тогда пытался двигаться. Полз и полз, пока не потерял сознание.

- Говорит, не помнит, сколько именно прополз. В себя пришел, когда на улице рассвело. Прохожие вызвали ему скорую помощь, которая доставила его в больницу с диагнозом «подкожная эмфизема шеи», - уточнил собеседник «Комсомолки».

Теперь полицейские проводят подворный обход, опрашивая местных жителей. Пытаются найти хоть какую-то ниточку, которая приведет их к преступнику, едва не зарезавшего Андрея Куравлева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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