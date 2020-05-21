2020-05-21T16:00:20+03:00
Общество

Бюро приема заказов с использованием «бережливых» технологий открылось в Нижегородском центре Росстандарта

Меняется все, начиная со штрих-кодирования продукции и заканчивая процессом выдачи средств измерений заказчику
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Бюро приема заказов с использованием «бережливых» технологий открылось в Нижегородском центре РосстандартаБюро приема заказов с использованием «бережливых» технологий открылось в Нижегородском центре РосстандартаФото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

20 мая, во Всемирный день метрологии, в ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области заработало модернизированное Бюро приема и выдачи заказов.

По словам директора Нижегородского ЦСМ Дениса Миронова, это совершенно новая эко-среда с использованием технологий «бережливого производства».

- Мы создаем новый формат общения с заказчиками, причем территориально распределенный – подключаем все 10 «точек доступа» (подразделений) центра в разных районах области. Увеличиваем количество окон для выдачи заказов, создаем комфортную зону ожидания, прорабатываем навигацию, сокращаем плановое ожидание заказчика своей очереди. Меняется все, начиная со штрих-кодирования продукции и заканчивая процессом выдачи средств измерений заказчику, - рассказывает директор ЦСМ.

На средство измерения, которое поступает в Бюро приемки, наносится индивидуальный штрих-код, который позволяет отслеживать «жизненный цикл» средства измерения в процессе оказания услуги в режиме онлайн.

- Принцип «бережливого производства» с использованием интернет-технологий позволит нам оптимизировать услуги, оказывать их более качественно и оперативно, - добавил Денис Миронов. – Самая большая ценность для нас – наши заказчики. Запуск нового Бюро приемки – отличный подарок для них в первую очередь.

В Нижегородском ЦСМ Росстандарта напоминают: в период повышенной готовности, чтобы исключить скопление людей во время сдачи или выдачи средств измерений, запись на прием производится в личном кабинете на сайте www.nncsm.ru либо по телефону call – центра: 8-800-200-22-14.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Давид Мелик-Гусейнов: «Ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться»
Заместитель губернатора Нижегородской области в программе «Герои Волги» рассказал, когда можно будет говорить о снижении эпидемологической напряженности, а также о выплатах врачам и о пациентах без коронавируса
Новости 24
Карантин отменяется в поселке Гремячево Нижегородской области
Следователя из Дзержинска обвинили в служебном подлоге и фальсификации доказательств
Известный адвокат рассказал, как обжаловать ошибочный штраф за «нарушение» самоизоляции
Единые госэкзамены снова перенесены в России
Валерий Мочалов получил должность главы дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий
Главврача Большеболдинской больницы дисквалифицировали за несвоевременную оплату медикаментов
Еще 42 нижегородца скоро вернутся домой из стран ближнего зарубежья
Раскрыт картельный сговор на рынке медицинских изделий в Нижегородской области
Ликвидаторы последствий взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске получили награды
Свыше 1700 телеконсультаций проведено нижегородскими онкологами в апреле
Информация о 720 000 нижегородских ветеранов внесена в мультимедийную галерею на «Дороге памяти»
Аэропорт «Стригино» открыл новый рейс в Минеральные воды
Амбулаторный центр для диагностики пациентов с подозрением на коронавирус заработал в Нижегородской области
Юрий Филиппов: «Поправки в Конституцию помогут сохранить чистоту русского языка»
Детский сад на 220 мест хотят построить в Канавинском районе Нижнего Новгорода
Детский сад на 220 мест хотят построить в Канавинском районе Нижнего Новгорода
ПСБ запускает онлайн-сервис для подготовки декларации в ФНС
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 21 мая 2020 года: Больше всего зараженных в Автозаводском районе