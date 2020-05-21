Бюро приема заказов с использованием «бережливых» технологий открылось в Нижегородском центре Росстандарта

20 мая, во Всемирный день метрологии, в ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области заработало модернизированное Бюро приема и выдачи заказов.

По словам директора Нижегородского ЦСМ Дениса Миронова, это совершенно новая эко-среда с использованием технологий «бережливого производства».

- Мы создаем новый формат общения с заказчиками, причем территориально распределенный – подключаем все 10 «точек доступа» (подразделений) центра в разных районах области. Увеличиваем количество окон для выдачи заказов, создаем комфортную зону ожидания, прорабатываем навигацию, сокращаем плановое ожидание заказчика своей очереди. Меняется все, начиная со штрих-кодирования продукции и заканчивая процессом выдачи средств измерений заказчику, - рассказывает директор ЦСМ.

На средство измерения, которое поступает в Бюро приемки, наносится индивидуальный штрих-код, который позволяет отслеживать «жизненный цикл» средства измерения в процессе оказания услуги в режиме онлайн.

- Принцип «бережливого производства» с использованием интернет-технологий позволит нам оптимизировать услуги, оказывать их более качественно и оперативно, - добавил Денис Миронов. – Самая большая ценность для нас – наши заказчики. Запуск нового Бюро приемки – отличный подарок для них в первую очередь.

В Нижегородском ЦСМ Росстандарта напоминают: в период повышенной готовности, чтобы исключить скопление людей во время сдачи или выдачи средств измерений, запись на прием производится в личном кабинете на сайте www.nncsm.ru либо по телефону call – центра: 8-800-200-22-14.