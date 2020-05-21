2020-05-21T13:19:15+03:00
Происшествия

«Водитель чудом выжил!»: Груженый автовоз улетел в кювет в Кстовском районе

Лобовое стекло пробила канистра с водой [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: https://vk.com/bezcenznn
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Дальнобойщик едва не погиб на трассе в Кстовском районе после того, как неизвестный швырнул в лобовое стекло грузовика канистру с водой. По этому факту организована проверка, сообщили «Комсомольской правде - Нижний Новгород» в пресс-службе управления ГИБДД по Нижегородской области.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Красноречивые фотографии с места ДТП были опубликованы в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]» днем 20 мая. Однако, как удалось выяснить «Комсомолке», сама авария случилась в ночь на 19 мая, примерно около двух часов.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Фото: https://vk.com/bezcenznn

- Какая-то дичайшая история на Южном обходе! В Нижегородской области ищут шутника, который скинул с виадука 20-литровую канистру с водой, привязанную веревкой к мосту. В этот самый момент снизу на большой скорости проезжал автовоз. Водитель чудом остался жив, - сообщается в городском сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Фото: https://vk.com/bezcenznn

При этом в ГАИ рассказали, что водитель КамАЗа с полуприцепом не справился с управлением и улетел в кювет. Дальнобойщик пояснил, что это произошло из-за прилетевшего в лобовое стекло предмета.

- Сейчас по этому делу ГУ МВД по Кстовскому району проводит проверку. Обращение водителя автовоза зафиксировано. Сам он не пострадал, - уточнил собеседник «КП-Нижний Новгород».

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Фото: https://vk.com/bezcenznn

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ИСТОЧНИК KP.RU

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