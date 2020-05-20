«Покрытие стало проседать»: В администрации Нижнего Новгороде объяснили, зачем снимали хороший асфальт на улице Адмирала Нахимова

Несмотря на то, что в регионе все еще действует режим самоизоляции, в Нижнем Новгороде полным ходом идет ремонт дорог. Причем иногда это происходит даже в тех местах, где ремонт, казалось бы, и не нужен.

- Остановка Адмирала Нахимова, поворот, - поделился видео в группе «Регион-52» нижегородец Александр Витковский. - Снимаю из автобуса, как расковыряли хороший асфальт, выпилили квадратик и спешно снова его накидывают. Автобус двигается прямо по щебенке будущего асфальта. Обратите внимание, никаких ям, трещин вокруг не имеется!

Чтобы выяснить, почему на данном участке проводились ремонтные работы, «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» направила запрос в городскую администрацию. Оказалось, что причина для дорожных работ все-таки была.

- На участке дороги, о котором идет речь, ресурсная организация проводила ремонтные работы, - пояснили «Комсомолке» в департаменте дорожного хозяйства. - По их окончании погодные условия не позволили уложить асфальт, поэтому временно была уложена брусчатка. Позже было восстановлено асфальтовое покрытие, но оно начало проседать. В связи с этим работы были переделаны. Восстановлением дорожного покрытия занимается ресурсная организация.

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