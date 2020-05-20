«ГТА в реальной жизни»: Водитель иномарки устроил жуткое массовое ДТП в Володарском районе

Страшная авария произошла в Володарском районе во вторник, 19 мая 2020 года. Видео с места событий выложил один из пользователей группы «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте.

На кадрах видно, как водитель «Рено Логана» со всей силы врезается в «Грейт Вол», стоящий на краю трассы. Удар получился настолько сильным, что иномарку перевернуло прямо на проезжей части, после чего она влетела еще в несколько машин.

Момент столкновения попал на камеру регистратора встречного автомобиля. Видео шокировало нижегородцев.

- ГТА в реальной жизни, - написал в комментариях Сергей Самсонов.

Многие начали интересоваться состоянием водителя «Рено» и его пассажиров. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, мужчина, который находился за рулем французского автомобиля и его пассажирка были госпитализированы. У водителя диагностировали закрытый перелом ключицы, а у женщины – черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

Кроме того, как выяснилось, после столкновения «Рено Логан» протаранил еще два автомобиля, проезжающих мимо – «Рено Каптер» и «Порш Кайен». Никто из этих машин не пострадал. Авария случилась в 10:56 на 12 километре автодороги Дзержинск – Володарск – Ильино.

ДТП на Решетихинском шоссе.Источник: Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ

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