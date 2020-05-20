2020-05-20T11:34:50+03:00
Происшествия

«ГТА в реальной жизни»: Водитель иномарки устроил жуткое массовое ДТП в Володарском районе

Сам момент столкновения попал на камеру регистратора встречной машины [видео]
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Фото: скрин видеоФото: скрин видео
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла в Володарском районе во вторник, 19 мая 2020 года. Видео с места событий выложил один из пользователей группы «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте.

На кадрах видно, как водитель «Рено Логана» со всей силы врезается в «Грейт Вол», стоящий на краю трассы. Удар получился настолько сильным, что иномарку перевернуло прямо на проезжей части, после чего она влетела еще в несколько машин.

Момент столкновения попал на камеру регистратора встречного автомобиля. Видео шокировало нижегородцев.

- ГТА в реальной жизни, - написал в комментариях Сергей Самсонов.

Многие начали интересоваться состоянием водителя «Рено» и его пассажиров. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, мужчина, который находился за рулем французского автомобиля и его пассажирка были госпитализированы. У водителя диагностировали закрытый перелом ключицы, а у женщины – черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

Кроме того, как выяснилось, после столкновения «Рено Логан» протаранил еще два автомобиля, проезжающих мимо – «Рено Каптер» и «Порш Кайен». Никто из этих машин не пострадал. Авария случилась в 10:56 на 12 километре автодороги ДзержинскВолодарск – Ильино.

ДТП на Решетихинском шоссе.Источник: Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
11 жителей Нижегородской области вернулись домой из Франции
Адвоката из Богородска задержали за посредничество во взятке в 4,8 миллиона рублей
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 мая 2020 года выросло до 1653 человек
Более 158 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Более 400 миллионов рублей будет потрачено на реставрацию Нижегородского кремля
Новые штрафы появятся в Нижегородской области
Пять мифов о Covid-19
Эксперты рассказали о том, как выводить детей из самоизоляции
С началом послаблений россияне начали закупаться товарами для активного отдыха
Минздрав назвал сроки победы над корнавирусом
С 20 мая в Нижнем Новгороде возобновит работу троллейбус № 22
«Плохие дороги строить выгоднее»: «Комсомолка» разобралась, почему до полного решения дорожной проблемы в России еще далеко
Нижний Новгород получит около 41 млн рублей на устранение аварийной ситуации на склонах
Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами надбавок за коронавирус
В Нижнем Новгороде продлили прием заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества – 2020»
Как будет проходить ОГЭ в Нижнем Новгороде в 2020 году: «Аттестаты выдадут по итоговым оценкам»
Для помощи пожилым нижегородцам во время пандемии коронавируса заполнили 62 анкеты за сутки
Названы школы Нижнего Новгорода, в которых будет проведен капитальный ремонт