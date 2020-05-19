2020-05-19T15:43:18+03:00
Общество

Озвучены сроки реализации проекта по созданию муниципального парка «Горки»

Чиновники считают, что можно управиться к 800-летию Нижнего Новгорода
Анастасия НАЗАРОВА
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Депград озвучил сроки реализации проекта по созданию муниципального парка «Горки».Депград озвучил сроки реализации проекта по созданию муниципального парка «Горки».Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Муниципальный парк «Горки» планируется создать к 800-летию Нижнего Новгорода. Однако получится реализовать задуманное или нет, зависит от итогового проекта. А он пока не готов, рассказал замдиректора департамента градостроительного развития и архитектуры Александр Корнилов на заседании думской комиссии по экологии 19 мая.

По словам чиновника, пора проводить общественные обсуждения концепций парка, разработанные студентами ННГАСУ. Причем участвовать в обсуждениях должны как эксперты, так и жители города.

- Думаю, с этим можно справиться до 1 июля 2020 года. А следующим шагом будет проведение конкурса на лучшие предложения, поступившие от студентов, с размещением их работ в интернете. Жители проголосуют за наиболее понравившиеся концепции парка, а мы наградим победителя, - пояснил Александр Корнилов.

Примерно с 15 сентября по 29 октября текущего года специалисты будут разрабатывать проектную документацию. На этом этапе надо выполнить техзадание, определить фонд финансирования и выбрать проектировщика. После чего должна состояться приемка проектной документации.

- Ее, скорее всего, нужно переносить на следующий год, потому что, как показывает практика, все это занимает довольно значительное время. К тому же надо учесть факт, что территория эта непростая. Там и объекты инженерной защиты, и памятники культуры. Все это требует дополнительных согласований с определенными структурами, - добавил чиновник.

Таким образом до апреля 2021 года будет вестись доработка проектов и их приемка. А уже с 1 апреля можно будет приступать непосредственно к благоустройству парка «Горки».

- Полагаем, можно успеть за четыре месяца. Однако все зависит от того, какой проект мы в итоге выберем, - заключил замдиректора депграда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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