«Команда Правительства» представила новый проект взаимодействия власти и бизнеса. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, создание нового проектного офиса по развитию человеческого капитала стало результатом партнерства «Команды Правительства» и Ассоциации менеджеров по управлению персоналом ПФО. Его главная цель - развитие кадрового потенциала региона.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как рассказал губернатор Глеб Никитин, такой формат сотрудничества власти и бизнеса предполагает обмен практиками и опытом, совместную работу над проектами, а также качественную аналитику данных о рынке труда.

- Уверен, что на базе созданного проектного офиса будет сформировано профессиональное сообщество, которое создаст новые условия для развития человеческого капитала в регионе, - добавил глава региона.

По словам главы НR-ассоциации ПФО Натальи Моисеенко, проектный офис будет работать по нескольким направлениям: выстраивание коммуникаций между органами власти, экспертным сообществом, общественностью, бизнесом в разных форматах.

Вдобавок ко всему проектный офис будет обучать участников программы, работать над проведением форумов, стратегических сессий и дискуссионных площадок в регионе.

КСТАТИ

На портале «Команда Правительства» HR-специалисты есть функция подачи заявки на конкурс для включения их в экспертный совет проектного офиса по ссылке. Там же надо загрузить видеопрезентацию уже реализованного hr-проекта. Заочный этап конкурса продлится до 4 июня.

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