Вопрос жизни: Артема Илюхина может спасти от рака донор костного мозга, а денег на его активацию нет

17-летний Артем Илюхин болен тяжелым раковым заболеванием – миелодиспластическим синдромом. Спасти его может только пересадка костного мозга, а вот денег на активацию донора у его мамы нет, сообщили «Комсомолке» в Русфонде.

Парню очень повезло, так как для него нашелся подходящий донор. Однако теперь нужно обеспечить его прибытие на процедуру. Как пояснили в фонде, шанс найти генетического близнеца выпадает одному из 10000 больных раком.

По этой причине поиск ведется как в России, так и за ее пределами. По словам генерального директора Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Анны Андрюшкиной, ситуация осложнилась из-за закрытия границ в связи с коронавирусом. Получить трансплантат от иностранных доноров невозможно.

- По запросам трансплантационных клиник Национальный РДКМ продолжает работу по организации поиска и активации доноров – для спасения пациентов, которые не могут ждать нормализации эпидемиологической обстановки. При этом мы, конечно, предпринимаем все возможные меры для защиты здоровья и интересов доноров в это непростое время, - рассказала Анна Андрюшкина.

Счастливый билет выпал Артему Илюхину, и в Национальном регистре доноров костного мозга для него нашелся совместимый неродственный генетический близнец. Однако процедуры поиска и активация доноров не финансируются государством. Все расходы по обследованию, проезду донора к центру заготовки клеток, его проживание и питание, страховку и другие мероприятия, финансируют пациенты с их семьями. Еще одним вариантом является сбор благотворительных пожертвований.

Чтобы спасти Артема, нужны 410 тысяч рублей. К слову, поиск и активация донора из-за рубежа обходится минимум в 18000 евро – 1,3 млн рублей. Хотя в России это дешевле, сумма все равно слишком велика для семьи мальчика. Надежда остается лишь на неравнодушных людей, которые окажут помощь.

Сбором пожертвований для помощи Артему Илюхину и другим пациентам российских клиник, занимается Русфонд. Сделать перечисление можно, перейдя по ссылке на сайте фонда.

Пожертвовать можно любую посильную сумму, ведь сейчас для мальчика важен каждый рубль!

Справка «КП»

Русфонд был создан в 1996 году и стал одним из крупнейших благотворительных фондов России. Его миссией является помощь тяжелобольным детям, внедрение высоких медицинских технологий и содействие развитию гражданского общества. Фонд оказывает помощь онкобольным с 2010 года в рамках программы помощи «Русфонд.Онкология». Кроме того, он принимает участие в создании и развитии отечественной донорской базы.