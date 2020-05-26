2020-05-26T11:14:31+03:00
Общество

В жителя Шахуньи стреляли, но он не сразу понял, что получил пулю в грудь

Мужчина ощутил боль в области сердца и обнаружил две раны, из которых сочилась кровь
Елена КАРАЛ
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В жителя Шахуньи стреляли, но он не сразу понял, что получил пулю в грудьВ жителя Шахуньи стреляли, но он не сразу понял, что получил пулю в грудьФото: Иван МАКЕЕВ
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Житель Шахуньи попал в центральную районную больницу с пулевыми ранениями. При этом мужчина не сразу понял, что в него стреляли и не знает, кто это мог сделать. О странном случае «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

Примерно в полночь 10 мая Андрей Александров (имя изменено – прим.ред.) пошел выгуливать свою немецкую овчарку по улице Луговой в городе Шахунья. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вдруг Андрея окликнули, он обернулся, но никого не увидел. Спустя несколько секунд он почувствовал боль в груди, чему не придал значения, ведь звука выстрела он не слышал.

Затем он прошел несколько метров, обернулся, но опять никого не увидел. Мужчина снова ощутил боль в области сердца и обнаружил у себя на груди две раны, из которых сочилась кровь. Андрей Александров побежал домой, где супруга вызвала ему скорую помощь.

Объясняя ситуацию, он недоумевал, кто мог стрелять. Мужчина ни с кем не конфликтовал, а его собака никого не кусала. Пострадавший не был судим.

В ходе проверки полицейские осмотрели окрестности места происшествия и заброшенный жилой дом на улице Шевченко, 4. Следователи предположили, что именно оттуда могли стрелять. Им не удалось ничего обнаружить, а камеры видеонаблюдения вблизи места происшествия отсутствуют.

В результате из груди Андрея Александрова изъяли две пули от пневматического оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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