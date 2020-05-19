Эмоциональное выгорание на удаленной работе: как справиться?
В настоящее время, многих волнует вопрос проявления синдрома эмоционального сгорания (СЭС). СЭС - ответ организма на ситуацию, вызывающую постоянный, продолжительный стресс. Основные симптомы: повышенная утомляемость, апатия, тревога, раздражительность и агрессивность, нежелание работать, повышенное чувство жалости к себе, психическое истощение. У каждого человека синдром сгорания протекает с разной степенью выраженности симптомов. В условиях удаленной работы и на самоизоляции этот вопрос становится еще более актуальным.
Причины СЭС можно разделить на две группы: внутреннего характера (индивидуальные особенности человека: возраст, самокритичность, завышенные ожидания), внешнего характера (профессиональная деятельность: эмоционально напряженная деятельность, повышенная требовательность руководства, неблагополучная психологическая атмосфера в коллективе).
Разработано множество техник для профилактики СЭС, позволяющих достигать положительных результатов.
ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики» предлагает Вам несколько методов по профилактике СЭС.
На работе:
- Обустройте рабочее место, создайте максимально комфортные условия;
- Регулярно проходите обучения, повышайте квалификацию;
- Обсуждайте трудные рабочие ситуации с коллегами;
- Соблюдайте режим труда и отдыха, и не забывайте о питании;
- Определите цели и возможности личностного и карьерного роста;
- Ищите в работе (даже рутинной) положительные моменты;
- Поменяйте место работы (как крайний вариант).
Вне работы:
- Читайте книги;
- Смотрите фильмы, спектакли;
- Готовьте различные новые блюда;
- Занимайтесь спортом;
- Найдите, подходящее Вам, хобби (вязание, медитация, рисование и др.);
- Отдохните на природе (пикник, рыбалка, поход и др.);
- Общайтесь с друзьями, родными;
- Сделайте ремонт дома;
- Посетите психолога.
Со временем ресурсы организма истощаются, становятся слабее, поэтому не забывайте о профилактике синдрома эмоционального сгорания.