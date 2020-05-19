2020-05-20T08:13:42+03:00
Здоровье

Эмоциональное выгорание на удаленной работе: как справиться?

Разработано множество техник для профилактики СЭС, позволяющих достигать положительных результатов
Валерия ГРОМОВА
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Эмоциональное выгорание на удаленной работе: как справиться?Эмоциональное выгорание на удаленной работе: как справиться?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В настоящее время, многих волнует вопрос проявления синдрома эмоционального сгорания (СЭС). СЭС - ответ организма на ситуацию, вызывающую постоянный, продолжительный стресс. Основные симптомы: повышенная утомляемость, апатия, тревога, раздражительность и агрессивность, нежелание работать, повышенное чувство жалости к себе, психическое истощение. У каждого человека синдром сгорания протекает с разной степенью выраженности симптомов. В условиях удаленной работы и на самоизоляции этот вопрос становится еще более актуальным.

Причины СЭС можно разделить на две группы: внутреннего характера (индивидуальные особенности человека: возраст, самокритичность, завышенные ожидания), внешнего характера (профессиональная деятельность: эмоционально напряженная деятельность, повышенная требовательность руководства, неблагополучная психологическая атмосфера в коллективе).

Разработано множество техник для профилактики СЭС, позволяющих достигать положительных результатов.

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики» предлагает Вам несколько методов по профилактике СЭС.

На работе:

- Обустройте рабочее место, создайте максимально комфортные условия;

- Регулярно проходите обучения, повышайте квалификацию;

- Обсуждайте трудные рабочие ситуации с коллегами;

- Соблюдайте режим труда и отдыха, и не забывайте о питании;

- Определите цели и возможности личностного и карьерного роста;

- Ищите в работе (даже рутинной) положительные моменты;

- Поменяйте место работы (как крайний вариант).

Вне работы:

- Читайте книги;

- Смотрите фильмы, спектакли;

- Готовьте различные новые блюда;

- Занимайтесь спортом;

- Найдите, подходящее Вам, хобби (вязание, медитация, рисование и др.);

- Отдохните на природе (пикник, рыбалка, поход и др.);

- Общайтесь с друзьями, родными;

- Сделайте ремонт дома;

- Посетите психолога.

Со временем ресурсы организма истощаются, становятся слабее, поэтому не забывайте о профилактике синдрома эмоционального сгорания.

http://cmp.zdrav-nnov.ru/

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