2020-05-19T18:58:48+03:00
Общество

«Нужна отдельная программа»: нехватку спортивных объектов в нижегородских школах обсудили депутаты гордумы

В школах №122 и № 47 отсутствуют спортзалы, а в школе №123 нет спортплощадки
Елена КАРАЛ
Поделиться:
«Нужна отдельная программа»: нехватку спортивных объектов в нижегородских школах обсудили депутаты гордумы«Нужна отдельная программа»: нехватку спортивных объектов в нижегородских школах обсудили депутаты гордумыФото: Эдуард КАРИПОВ
Изменить размер текста:

Проблему нехватки спортивных объектов в школах Нижнего Новгорода обсудили депутаты в ходе онлайн-заседания комиссии гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 19 мая.

В частности, затрагивался вопрос об отсутствии спортзалов в школах №122 и №47 Нижнего Новгорода. Как пояснила директор департамента образования администрации города Елена Платонова, школа №47 – долгострой. Учебное заведение строилось со спортзалом, однако не было завершено. В существующие программы школа не вошла, так как для этого она должна соответствовать ряду параметров.

- Возможно, нужна отдельная программа по строительству спортзалов, этот вопрос поднимался неоднократно. Может быть, нужно выходить с инициативой на уровень области, поднимать вопрос о строительстве спортзалов в общеобразовательных организациях. Ситуация актуальна не только для школ Нижнего Новгорода, но и для других школ области, - отметила Елена Платонова. - Поскольку существующая программа направлена на создание новых мест в школах, то критерий для включения их в программу – это именно создание новых мест. Но мы будем работать с этой проблемой.

Руководитель департамента также отметила, что школа №47 сейчас арендует спортзал, где проводят физкультуру. Есть приспособленное помещение и в школе №122.

Председатель комиссии Андрей Дранишников также уточнил, как продвигаются дела со строительством спортивной площадки в школе №123. Хотя там закончился капремонт, остался нерешенным вопрос ее создания.

- Сегодня была заявка направлена в областное министерство образования по выделению дополнительных денег на спортивную площадку, - ответила Елена Платонова. - Ее убрали из перечня работ, так как требовались дополнительные работы в рамках капремонта. Сейчас обсуждается подготовка необходимой документации, которая необходима, поскольку отдельного проекта не существует.

Глава департамента образования также сообщила, что руководитель школы сделал все необходимые расчеты, и сейчас готовится проектно-сметная документация. После ее уточнения, начнется работа по выделению дополнительного финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Похороны без родственников: В Санкт-Петербурге запретили прощаться с усопшими, даже если у них не было коронавируса
Родные умерших в Санкт-Петербурге жалуются, что из-за пандемии им не дают достойно проводить в последний путь близких людей. Причем, независимо от причин их смерти
Сергей Злобин: «Ученики и родители почувствовали вкус к дистанционному обучению»
Министр образования и молодежной политики Нижегородской области рассказал в программе «Герои Волги» рассказал о предстоящих экзаменах, дистанционном обучении и перспективах будущего учебного года
Новости 24
С началом послаблений россияне начали закупаться товарами для активного отдыха
Минздрав назвал сроки победы над корнавирусом
С 20 мая в Нижнем Новгороде возобновит работу троллейбус № 22
«Плохие дороги строить выгоднее»: «Комсомолка» разобралась, почему до полного решения дорожной проблемы в России еще далеко
Нижний Новгород получит около 41 млн рублей на устранение аварийной ситуации на склонах
Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами надбавок за коронавирус
В Нижнем Новгороде продлили прием заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества – 2020»
Как будет проходить ОГЭ в Нижнем Новгороде в 2020 году: «Аттестаты выдадут по итоговым оценкам»
Для помощи пожилым нижегородцам во время пандемии коронавируса заполнили 62 анкеты за сутки
Названы школы Нижнего Новгорода, в которых будет проведен капитальный ремонт