«Нужна отдельная программа»: нехватку спортивных объектов в нижегородских школах обсудили депутаты гордумы

Проблему нехватки спортивных объектов в школах Нижнего Новгорода обсудили депутаты в ходе онлайн-заседания комиссии гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 19 мая.

В частности, затрагивался вопрос об отсутствии спортзалов в школах №122 и №47 Нижнего Новгорода. Как пояснила директор департамента образования администрации города Елена Платонова, школа №47 – долгострой. Учебное заведение строилось со спортзалом, однако не было завершено. В существующие программы школа не вошла, так как для этого она должна соответствовать ряду параметров.

- Возможно, нужна отдельная программа по строительству спортзалов, этот вопрос поднимался неоднократно. Может быть, нужно выходить с инициативой на уровень области, поднимать вопрос о строительстве спортзалов в общеобразовательных организациях. Ситуация актуальна не только для школ Нижнего Новгорода, но и для других школ области, - отметила Елена Платонова. - Поскольку существующая программа направлена на создание новых мест в школах, то критерий для включения их в программу – это именно создание новых мест. Но мы будем работать с этой проблемой.

Руководитель департамента также отметила, что школа №47 сейчас арендует спортзал, где проводят физкультуру. Есть приспособленное помещение и в школе №122.

Председатель комиссии Андрей Дранишников также уточнил, как продвигаются дела со строительством спортивной площадки в школе №123. Хотя там закончился капремонт, остался нерешенным вопрос ее создания.

- Сегодня была заявка направлена в областное министерство образования по выделению дополнительных денег на спортивную площадку, - ответила Елена Платонова. - Ее убрали из перечня работ, так как требовались дополнительные работы в рамках капремонта. Сейчас обсуждается подготовка необходимой документации, которая необходима, поскольку отдельного проекта не существует.

Глава департамента образования также сообщила, что руководитель школы сделал все необходимые расчеты, и сейчас готовится проектно-сметная документация. После ее уточнения, начнется работа по выделению дополнительного финансирования.