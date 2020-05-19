Сергей Злобин: «Ученики и родители почувствовали вкус к дистанционному обучению»

- Обычно в школах ко Дню Победы проходят праздничные мероприятия. В этом году все было иначе. Как в этом году в связи с пандемией коронавируса были организованы праздничные мероприятия для школьников?

- В самих школах никаких мероприятий, к сожалению, не проводилось. Школы у нас находятся в режиме дистанционного обучения. В интернете, на сайтах образовательных учреждений, в группах ВКонтакте была огромная активность. Честно могу сказать, что я на своей странице в Instagram и коллеги мои пытались выкладывать все, что нам присылали ребята.

Огромное количество поздравлений, сюжетов, видео-открыток, песен и многое другое, что ребята смогли сделать, находясь в домашних условиях. Стоит сказать, что это были и индивидуальные поздравления и коллективные.

- Ощущение праздника не ушло?

- У ребят оно стало более личностным. Потому что у каждого появилась возможность вложить в проект именно себя и прожить это лично. Мне кажется, здесь все перешло на другой уровень, но при этом значимость и важность только повысились.

- Я так понимаю, что ОГЭ отменили.

- Да. Девятиклассники у нас получают аттестат без экзамена, с теми оценками, которые были по итогам года и по итогам проверочных работ и контрольных.

- Как-то не честно. Не привычно. Наверное, дети рады?

- По-разному. Кто-то возлагал на экзамен надежды для того, чтобы улучшить оценки. И мы даем возможность ребятам написать дополнительную итоговую контрольную работу, чтобы в случае, если оценка спорная, можно было ее исправить.

- Самая тревожная тема ЕГЭ. Она тревожит родителей, в первую очередь. С этим связано и будущее поступление в вузы и прочее. Что на сегодня известно, как будет происходить единый госэкзамен?

- Все зависит от того, куда дальше хочет идти ребенок. Если он планирует продолжить обучение в техникуме или колледже, то у него ситуация, как у учеников 9 класса. Он получает аттестат и все, идет в колледж. По большому счету и 9 и 11 классы завершают школу 22 мая. В этот день последние занятия, и ученики в принципе могут выходить на получение аппетитов. Если ребенок хочет поступать в вуз, то по тем предметам, которые выбирали ранее, выходит на ЕГЭ.

- Как он будет проходить?

- Пока сейчас мы даже не понимаем, когда он будет проходить. 19 июня – это примерная дата. То, что он не будет проходить 8 июня – это точно. Следующая дата, о которой говорят – 19 июня. Решения пока нет.

У нас 91 пункт проведения экзамена, у нас более тысячи аудиторий, в которых будет проходить экзамен, но уменьшится количество детей на экзамене. Количественно. Уйдет сдача ЕГЭ по базовой математике, кроме того, уменьшится количество детей, которые сдают русский язык, потому что должны были сдавать почти 13,5 тысяч детей. Но не всем он нужен для поступления. По профильной математике было порядка 8 тысяч, они так и сохранятся, или чуть меньше. В общей сложности детей, сдающих ЕГЭ, будет процентов на 20 меньше.

- Как будет проходить экзамен?

- Дети точно также будут находиться в аудитории, но их будет меньше. Все в зависимости от площади. Маски – обязательны, перчатки не нужны, они будут детям только мешать. Маски и перчатки в обязательном порядке должны быть на тех, кто работает с детьми: техперсонал, педагоги и те, кто обеспечивает проведение экзамена.

Для детей обязателен контроль температуры при входе, дезинфекторы и рециркуляторы, которые очищают воздух. Это все будет.

- В соцсетях пишут, что школьники должны отправиться в школу и сдать учебники. Как-то это противоречит ситуации сегодняшнего дня.

- Сдачу учебников перенесли на август. Тем более что детям нужно готовится к экзаменам.

- Получат ли возможность выпускники отпраздновать окончание школы? Мало того, что отменили экзамены, так еще и праздника не будет?

- Последний звонок и выпускной для школы праздники святые. Не могу сказать, что кто-то 11 лет только и ждал последнего звонка, но думаю, что мы проведем эти праздники в школьном формате, но после завершения режима самоизоляции. Для того чтобы создать праздничное настроение, мы в конце мая проведем онлайн праздник. Но не будем называть его последним звонком. Рабочее название пока у него «Рассвет». Праздник будет посвящен окончанию учебного года. Он будет проходить на образовательной платформе с участием ребят в интерактивном формате, с участием креативных ведущих. Интересный сюжет, но пока не готов все рассказывать. Но школьный душевный праздник будет все равно. Пусть в августе или в конце июля, тогда, когда это будет можно.

- В Нижегородской области есть предпосылки для поэтапного снижения режима повышенной готовности. Количество заболевших у нас приличное. Лично слышал, что пока это еще не скоро все закончится. Мы переходим в лето. Перчатки, маски, санитайзеры останутся и летом. Поэтому осторожно говорите о школьных праздниках и их переносе. Важно, чтобы понимали школьники и родители.

- Мы активно работаем с родителями. И никто ни разу не сказал, что давайте проведем сейчас праздники. Наиболее активны – родители воспитанников детских садов.

- Истории с дежурными группами, кому-то хватает, кому-то нет. Родители пишут во все соцсети и всем чиновникам. Как на сегодняшний день обстоит ситуация с детсадами?

- Сейчас проводим анализ на каждую пятницу и каждый понедельник. Актуальные данные публикуем. Прошедшая неделю – это 825 дежурных групп, почти 500 детсадов, где они работают. В нескольких детсадах открыто несколько групп. Есть муниципалитеты, которые уже перешли на свободное посещение. В целом у нас большое количество дежурных групп, которые открыты. При этом их средняя наполняемость – 6-8 человек. На этой неделе посещаемость в них даже упала. Мы плавно входит в процесс открытия детсадов.

- В Instagram губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пишет женщина из Павлова, которая работает в детсаду, вызывает руководство. Но Павлово на карантине. Я сам читал этот комментарий. После того, как Глеб Никитин лично ответил ей, руководство детсада успокоилось. Такие вот случаи единичны?

- Единичные. У нас было несколько ситуаций, которые мы разруливали, когда заведующие, посчитав, что все закончилось, начали вызывать всех работников для того, чтобы вешать шторы и красить деревья. Это пресекается. Режим самоизоляции сохраняется, и мы привлекаем только тех работников, которые нужны для функционирования дежурных групп.

- В соцсетях много комментариев о том, что врачи на передовой, их все благодарят, а про педагогов – забывают. Это касается и доплат, и эмоциональной похвалы. Откуда, как вы считаете, эти комментарии берутся? Может, люди действительно чувствуют несправедливость?

- На учителей легла сейчас большая ответственность и новый большой объем работы. Мы об этом говорили неоднократно. Никто из нас не был готов к тому, что нам придется «впрыгивать» в дистанционное обучение в таких форматах и за несколько дней. Мы справились. Достаточно стабильно завершаем учебный год.

По поводу благодарности не согласился бы. Мы запускали несколько флешмобов в том же Instagram, где просили родителей высказать свое отношение и к педагогам, и к дистанционному обучению. Подавляющее большинство – благодарности учителям, также есть сочувствие педагогам, есть отдельные темы, где родители предлагают, как правильнее организовать процесс обучения. В целом же очень позитивное и благодарное отношение к педагогам.

- А с деньгами что? Учителя получат деньги за эти месяцы, когда они живут в новой реальности, или только спасибо?

- По учителям мы рекомендовали учесть выплаты по стимулированию. Эти деньги находятся в учреждении, мы в данной ситуации можем давать только рекомендации. Что касается федеральных средств – мы ждем разъяснения Минтруда, там определяется перечень соцучреждений, и что под них будет подходить.

- Так учителя могут рассчитывать на дополнительные деньги?

- Мы не понимаем, на какую категорию учреждений и педагогов это рассчитано. Ждем команды. Федеральные деньги, как только придут, мы их направим. Региональные средства, те, которые на уровне учреждений, мы уже сейчас рекомендовали в рамках стимулирования направить на тех, кто организовывал дистанционное обучение и прочее.

- Переход на дистанционное обучение меняет сознание самих школьников и родителей. Как вы считаете в горизонте следующего года, каким будет обучение? Элементы дистанционного обучения с нами навсегда?

- Мы остаемся в системе нашего традиционного обучения. Искренне считаю, что 1 сентября мы откроем школы, откроем линейками, звонками и войдем в классы. Но уже сейчас видим, что участие родителей и детей, вкус самостоятельного, дистанционного обучения появился. У нас много запросов на то, чтоб дети продолжили обучение дистанционно. Могут. Мы видим, что по семейной форме обучения у нас было 500 детей раньше, в апреле их число выросло до 800. Это еще до того, как была объявлена самоизоляция и школы перешли на дистанционное обучение.