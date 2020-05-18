Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 18 мая 2020 года составило 6413 человек

За прошедшие сутки в Нижегородской области заболевание коронавирусом подтвердилось у 281 человека. Общее количество зараженных на 18 мая 2020 достигло 6413.

Всего на COVID-19 протестирован 143 391 житель региона. Средний показатель тестирования за сутки вырос до 4 476,8 человек на 100 000 населения.

Как сообщил губернатор Нижегородской области, за 24 часа было протестировано 5026 человек.

- По данным Роспотребнадзора, регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в число лидеров в стране. За неделю охват населения тестированием составил 158,1 теста на 100 тысяч человек, - рассказал Глеб Никитин.

Выздоровели и отправились домой 1388 человек. По словам губернатора, большое значение имеет купирование очагов заболеваемости. В ряде случаев пришлось последовать рекомендациям санитарных врачей и ввести карантин. Если сохранится положительная динамика, то снимать некоторые ограничения можно будет уже к концу второй декады мая.

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