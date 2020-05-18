Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 мая 2020 года: коэффициент распространения COVID-19 упал ниже 0,87

На 281 человека увеличилось количество инфицированных новым коронавирусом в Нижегородской области. По состоянию на 18 мая уже зарегистрировано 6413 зараженных COVID-19.

Лидирует по заболеваемости Нижний Новгород. В областном центре вирус подхватили 3128 человек.

Что касается эпидемиологической обстановки в районах Нижегородской области, то самая неблагоприятная ситуация пока складывается в Павловском районе. Там коронавирус обнаружили у 567 жителей. Лучше всего обстоят дела в Большемурашкинском и Княгининском районах региона, где пока зафиксировано по одному случаю заражения.

При этом 1388 нижегородцев с подтвержденным диагнозом выздоровели и отправились домой.

За минувшие сутки COVID-19 унес жизнь еще одного пациента. По словам заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, количество летальных случаев в регионе увеличилось до 43. Течение болезни у погибших осложнили хронические заболевания.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также рассказал, что 3817 пациентов из общего количества лечатся амбулаторно.

- В Нижегородской области более 1,1 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» находятся в больницах, около 4 000 человек - под наблюдением врачей, из них 37 человек – в обсерваторах, - сообщил глава региона.

Стало известно также, что коэффициент распространения инфекции в Нижегородской области снизился до 0,87. Данные на 16 мая опубликовал у себя в Instagram заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов. При значении показателя равного 1 или ниже, а также при выполнении ряда других условий, Роспотребнадзор разрешает переходить к смягчению ограничительных мер.

Стало известно также, что в детских садиках Нижнего Новгорода с 18 мая должны заработать дополнительные дежурные группы. Как сообщил в своем Instagram министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин, с понедельника в 767 детсадах откроются 1 460 групп. В них сможет заниматься 13 277 ребят.

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