Нижегородцы стали чаще выбрасывать строительный мусор и автопокрышки на контейнерные площадки

Почти 83000 кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок Нижегородской области. Скопление отходов обнаружили сотрудники Госжилинспекции вместе с представителями министерства экологии и природных ресурсов.

Как сообщил руководитель ГЖИ региона Игорь Сербул, в последнее время жители стали чаще выбрасывать на контейнерные площадки предметы, которые не относятся к твердым бытовым отходам. Речь идет о строительном мусоре, покрышках, бамперах, автокреслах и других предметах.

- Есть и факты сброса такого мусора вдоль автомобильных дорог, в лесах и на общественных пространствах. При этом за данные действия предусмотрена административная ответственность. Работа по выявлению нарушителей в регионе проводится, и принято решение ее усилить, прорабатывается вопрос проведения рейдов, - сказал Игорь Сербул.

Руководитель ГЖИ также сообщил, что граждане, которые нарушают закон, рискуют быть оштрафованными на сумму от 1000 до 5000 рублей. Юрлица могут заплатить 500 тысяч рублей. При этом тех, кто выплатил штраф, все равно обяжут устранить нарушение.

По словам министра экологии и природных ресурсов региона Дениса Егорова, гражданам и юридическим лицам следует заключать отдельные договоры на вывоз строительных отходов, а также мусора, который остался после ремонта, обслуживания и демонтажа транспортных средств. Их вывозом должны заниматься специализированные компании или региональные операторы, у которых имеется лицензия и договор с полигонами.

- Естественно, за это придется заплатить. Но все должны понимать: если просто свалить отходы в лес, то это не только ухудшит экологическую обстановку, но и негативно скажется на здоровье множества людей, - подчеркнул Денис Егоров.

По данным регионального министерства экологии, с начала прошлого года с нелегальных свалок Нижегородской области вывезли 82,9 тысяч кубометров отходов. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Экология».

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