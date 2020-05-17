2020-05-17T17:52:40+03:00
Общество

Нижегородцы стали чаще выбрасывать строительный мусор и автопокрышки на контейнерные площадки

Около 83000 кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок в Нижегородской области
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Нижегородцы стали чаще выбрасывать строительный мусор и автопокрышки на контейнерные площадкиНижегородцы стали чаще выбрасывать строительный мусор и автопокрышки на контейнерные площадкиФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Почти 83000 кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок Нижегородской области. Скопление отходов обнаружили сотрудники Госжилинспекции вместе с представителями министерства экологии и природных ресурсов.

Как сообщил руководитель ГЖИ региона Игорь Сербул, в последнее время жители стали чаще выбрасывать на контейнерные площадки предметы, которые не относятся к твердым бытовым отходам. Речь идет о строительном мусоре, покрышках, бамперах, автокреслах и других предметах.

- Есть и факты сброса такого мусора вдоль автомобильных дорог, в лесах и на общественных пространствах. При этом за данные действия предусмотрена административная ответственность. Работа по выявлению нарушителей в регионе проводится, и принято решение ее усилить, прорабатывается вопрос проведения рейдов, - сказал Игорь Сербул.

Руководитель ГЖИ также сообщил, что граждане, которые нарушают закон, рискуют быть оштрафованными на сумму от 1000 до 5000 рублей. Юрлица могут заплатить 500 тысяч рублей. При этом тех, кто выплатил штраф, все равно обяжут устранить нарушение.

По словам министра экологии и природных ресурсов региона Дениса Егорова, гражданам и юридическим лицам следует заключать отдельные договоры на вывоз строительных отходов, а также мусора, который остался после ремонта, обслуживания и демонтажа транспортных средств. Их вывозом должны заниматься специализированные компании или региональные операторы, у которых имеется лицензия и договор с полигонами.

- Естественно, за это придется заплатить. Но все должны понимать: если просто свалить отходы в лес, то это не только ухудшит экологическую обстановку, но и негативно скажется на здоровье множества людей, - подчеркнул Денис Егоров.

По данным регионального министерства экологии, с начала прошлого года с нелегальных свалок Нижегородской области вывезли 82,9 тысяч кубометров отходов. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Экология».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Болезни сердечно-сосудистой системы и коронавирус: как обезопасить себя и своих близких
Нижегородцев будут консультировать по вопросам трудоустройства
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 17 мая 2020 года: лидирует Канавинский район
Коэффициент распространения коронавируса в Нижнем Новгороде упал до 0,87
С 18 мая изменится режим работы канатной дороги в Нижнем Новгороде
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 17 мая 2020 года: Павловский район лидирует среди других по числу заболевших
Свыше 85000 бесед провели с жителями Нижегородской области
Свыше 85000 бесед об опасности нарушения самоизоляции провели с жителями Нижегородской области
С 18 мая в детских садах Нижнего Новгороде заработает больше дежурных групп
Нижегородцы получили перерасчет платы за вывоз мусора
Нижегородские следователи открыли горячую линию для медиков, не получивших выплаты
Диспансеризации не будет?
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Современные герои – врачи
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 16 мая 2020 года: инфекция зафиксирована во всей районах и городских округах региона
Свыше 84 тысяч профилактических бесед проведено с нижегородцами в связи с режимом самоизоляции
Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года составило 1330 человек
Число умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года увеличилось до 42 человек
Свыше 138 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
В Нижегородской области подешевели куриные яйца и курица
С 18 мая изменится расписание работы нижегородского метро
Патрули оформили 63 анкеты для помощи пожилым нижегородцам
На дополнительные выплаты нижегородским медикам выделено 136,5 миллионов рублей
В Нижегородской области запустили навигатор социальных услуг