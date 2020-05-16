Настоящее чудо: Трехлетняя девочка в Павлове упала с четвертого этажа и осталась жива

Не иначе как чудом можно считать спасение трехлетней девочки в Павлове, выпавшей из окна четвертого этажа в многоквартирном доме. Упав с огромной высоты, малышка осталась жива, хот и получила серьезные травмы.

- Этот инцидент произошел еще в начале мая, - рассказали в Нижегородской областной детской больнице. – К нам девочка была доставлена с кататравмой, закрытым переломом четырех ребер и ушибом легкого. У нас она находилась в отделении реанимации.

Чтобы оказать помощь ребенку, были привлечены хирурги, нейрохирурги и травматологи.

Благодаря их усилиям уже 14 мая девочка была выписана из больницы. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

- К сожалению, москитные сетки в окнах представляют серьезную угрозу для детей, - объясняет главный врач Нижегородской областной детской больницы Инна Кондратьева. – В жаркие дни каждую неделю к нам поступает по 2-3 ребенка, получивших травмы при падении из окон. Как правило, это дети в возрасте от года до трех лет. Только благодаря счастливой случайности и вовремя оказанной помощи, нам удалось избежать трагедии.