2020-05-16T18:43:54+03:00
Общество

Настоящее чудо: Трехлетняя девочка в Павлове упала с четвертого этажа и осталась жива

Малышка облокотилась на москитную сетку и вывалилась в окно
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Настоящее чудо: Трехлетняя девочка в Павлове упала с четвертого этажа и осталась жива.Настоящее чудо: Трехлетняя девочка в Павлове упала с четвертого этажа и осталась жива.
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Не иначе как чудом можно считать спасение трехлетней девочки в Павлове, выпавшей из окна четвертого этажа в многоквартирном доме. Упав с огромной высоты, малышка осталась жива, хот и получила серьезные травмы.

- Этот инцидент произошел еще в начале мая, - рассказали в Нижегородской областной детской больнице. – К нам девочка была доставлена с кататравмой, закрытым переломом четырех ребер и ушибом легкого. У нас она находилась в отделении реанимации.

Чтобы оказать помощь ребенку, были привлечены хирурги, нейрохирурги и травматологи.

Благодаря их усилиям уже 14 мая девочка была выписана из больницы. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

- К сожалению, москитные сетки в окнах представляют серьезную угрозу для детей, - объясняет главный врач Нижегородской областной детской больницы Инна Кондратьева. – В жаркие дни каждую неделю к нам поступает по 2-3 ребенка, получивших травмы при падении из окон. Как правило, это дети в возрасте от года до трех лет. Только благодаря счастливой случайности и вовремя оказанной помощи, нам удалось избежать трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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