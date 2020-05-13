2020-05-15T16:39:16+03:00
Общество

Пансионат «Морозовский» уже открыл раннее бронирование на Новый год 2021

Спрос на новогодние путевки в пансионат «Морозовский» появляется уже летом, и это неслучайно
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Пансионат «Морозовский» уже открыл раннее бронирование на Новый год 2021Пансионат «Морозовский» уже открыл раннее бронирование на Новый год 2021Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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Готовь сани летом, а телегу зимой! Пансионат «Морозовский», расположенный в Арзамасском районе Нижегородской области, открывает раннее бронирование. Об отдыхе в тихом сказочном лесу, на берегу озера в период новогодних каникул лучше позаботиться уже сейчас.

К Новому году в пансионате всегда готовятся заранее. И подготовка уже началась. Надо разработать меню и развлекательную программу, пригласить артистов и тщательно продумать новогоднее оформление, чтобы новогодняя ночь получилась одной из самых ярких в жизни завсегдатаев и новых гостей пансионата.

Уже решено, что ближайший Новый год проведут уже полюбившаяся всем команда анимации «Радужки» и лауреат международных и российских вокальных конкурсов Регина Ерохина. «Скучно не будет ни взрослым, ни детям», – обещают организаторы.

Благодаря раннему бронированию новогодние путевки можно приобрести по выгодной цене.

Скидка 15% предоставляется при бронировании и внесении 100% оплаты до 31 августа 2020 года.

Скидка 10% – при бронировании и внесении 100% оплаты до 31 октября 2020 года.

Скидка 5% – при бронировании и внесении 100% оплаты до 30 ноября 2020 года.

Услуга раннего бронирования не распространяется на туристические агентства и не суммируется с другими акциями и специальными предложениями пансионата «Морозовский».

Звоните 8 (83147) 7-94-33 или бронируйте на сайте morozovskiy.com.

Кстати, в начале мая в зоопарке пансионата «Морозовский» появились новые жильцы — шесть уточек породы индийский бегунок. Забавные птицы, похожие «выправкой» и походкой на пингвинов, сразу стали любимцами работников пансионата «Морозовский».

Пансионат «Морозовский» уже открыл раннее бронирование на Новый год 2021 Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пансионат «Морозовский» уже открыл раннее бронирование на Новый год 2021Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Это же ходячий антистресс! – поделилась впечатлениями менеджер по бронированию Е. Захарова. Всё дело в необычном внешнем виде этих пернатых. Своим телосложением в форме бутылки они очень похожи на пингвинов. Забавная походка и сообразительность сделали их звездами цирковых представлений. Утки очень проворные, резвые и очень быстро бегают. Отсюда и название – бегунки.

Пока этими уточками любуются лишь работники пансионата, но в «Морозовском» надеются, что уже в скором времени с ними смогут познакомиться и отдыхающие.

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