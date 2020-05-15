2020-05-15T15:19:58+03:00
Общество

Сотрудники АПЗ приняли участие во Всероссийской акции «Окна Победы»

Они украсили окна своих домов и квартир к 9 Мая
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Сотрудники АПЗ приняли участие во Всероссийской акции «Окна Победы»Сотрудники АПЗ приняли участие во Всероссийской акции «Окна Победы»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Сотрудники Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина активно откликнулись на Всероссийскую акцию «Окна Победы». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, принять участие в акции мог любой желающий – достаточно было украсить окно своей квартиры, дома или места работы символами Великой Победы, сфотографировать то, что получилось, и выложить в социальные сети с хэштегом #окна_победы. Так поступили и сотрудники АПЗ и члены их семей – особенно активно к акции подключились самые маленькие арзамасцы.

К 9 Мая они украсили окна домов и квартир портретами своих ветеранов, георгиевскими лентами, звездами, журавлями, тематическими картинками, а затем разместили фотографии окон в социальных сетях. В таком творческом порыве они выразили огромное уважение к памяти и подвигу и своего героя, и всего народа в Великой Отечественной войне.

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