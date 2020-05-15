«Отдал ключи от квартиры и ушел»: жительница Лыскова почти месяц разыскивает сына

Жительница Лыскова разыскивает сына, который отдал ей ключи от съемной квартиры и ушел в неизвестном направлении. С просьбой отыскать Алексея Леталова 1986 года рождения в полицию обратилась Елена Николаева, сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

В 3 часа ночи 25 апреля парень пришел к матери домой и отдал ключи от своей съемной квартиры. После этого он ушел в неизвестном направлении, и с тех пор мать не видела сына. С собой у Алексея был рюкзак, паспорт и мобильный телефон.

Последние пять лет мужчина жил на съемной квартире в Москве и работал менеджером по продажам. После введения режима самоизоляции Алексей Леталов потерял работу, не смог оплачивать съемное жилье и вернулся в Лысково.

По словам матери, в 2015 году парень сделал операцию по исправлению дефекта носовой перегородки, после чего посчитал себя некрасивым. Из-за этого он стал вести замкнутый образ жизни, избегать общения с людьми, включая близких родственников. Поддерживал отношения он лишь с матерью в телефонном режиме.

Алексей периодически заводил страницы в соцсетях, а потом удалял их. У него также есть компьютер, но техника не работает и нуждается в ремонте.

Полиция предоставила приметы молодого человека:

Леталов Алексей Павлович, 15 сентября 1986 года рождения. Русский по национальности. На вид ему 30-35 лет, рост около 165-170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие, прямые, темные. Брови прямые дугообразные, глаза темные, лицо овальное, нос приподнят, губы тонкие, ушные раковины прилегающие.

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