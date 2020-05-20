2020-05-20T13:09:25+03:00
Происшествия

Огромный фонтан из кипятка разбудил жителей улицы Рокоссовского в Нижнем Новгороде

Повреждена воздушная теплотрасса
Елена КАРАЛ
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Огромный фонтан из кипятка разбудил жителей улицы Рокоссовского в Нижнем Новгороде. ФОТО: принтскрин видео «Нижний Новгород|Без цензуры»Огромный фонтан из кипятка разбудил жителей улицы Рокоссовского в Нижнем Новгороде. ФОТО: принтскрин видео «Нижний Новгород|Без цензуры»
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Огромный фонтан из кипятка разбудил ранним утром жителей дома №6 на улице Рокоссовского в Нижнем Новгороде. Видео происшествия опубликовали очевидцы в группе «Нижний Новгород|Без цензуры» соцсети «ВКонтакте».

- Выяснилось, что произошла коммунальная авария. У кого были открыты окна на балконах - все залило горячей водой. Чудом обошлось без пострадавших, прохожих рядом с местом разрыва не было, - написал один из пользователей.

фонтан из кипятка на улице Рокоссовского в Нижнем Новгороде.Видео: Нижний Новгород Без цензуры

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе АО «Теплоэнерго», рядом с домом №6 на улице Рокоссовского произошло повреждение воздушной теплотрассы. Его устранением занимаются две аварийные бригады компании.

Проблемный участок оперативно локализовали и вывели из работы. Сейчас он демонтирован, ведутся сварочные работы. Горячее водоснабжение в доме есть благодаря бакам-накопителям на центральном тепловом пункте. Ремонт участка теплотрассы обещают завершить в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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