Стали известны подробности пожара в нижегородском трамвае

Накануне в социальных сетях активно обсуждался пожар, произошедший на станции «Варя» в Нижнем Новгороде. Там неожиданно загорелся трамвай с пассажирами. К счастью, водитель не растерялся и сумел не только выпустить всех людей, но и потушить пожар своими силами.

- Водитель – молодец, сам полез тушить, - отметил нижегородец Олег Тотсамый в группе «Регион-52». – А остальные стояли и снимали на телефоны.

- Рисковал он, конечно, - полагает Александр Прасолов. – Над ним провода, и едва ли их обесточили в момент.

- Сколько десятков лет этим трамваям? – поинтересовался Георгий Жаворонков. – Конечно, загорятся. Проводка никакая уже.

Между тем, сегодня инцидент прокомментировали и в самом муниципальном предприятии. По данным «Нижегородэлектротранса», теперь по факту происшествия на предприятии проводится служебная проверка.

- По предварительным данным, огнетушитель был исправным, но водитель не смог его правильно использовать, - рассказали в «Нижегороэлектротрансе». - В связи с этим среди сотрудников предприятия будет дополнительно проведен инструктаж по технике безопасности.