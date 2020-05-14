2020-05-14T19:10:33+03:00
Происшествия

Стали известны подробности пожара в нижегородском трамвае

По словам очевидцев, водитель смог сам потушить вспыхнувший трамвай [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стали известны подробности пожара в нижегородском трамвае. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".Стали известны подробности пожара в нижегородском трамвае. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
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Накануне в социальных сетях активно обсуждался пожар, произошедший на станции «Варя» в Нижнем Новгороде. Там неожиданно загорелся трамвай с пассажирами. К счастью, водитель не растерялся и сумел не только выпустить всех людей, но и потушить пожар своими силами.

- Водитель – молодец, сам полез тушить, - отметил нижегородец Олег Тотсамый в группе «Регион-52». – А остальные стояли и снимали на телефоны.

- Рисковал он, конечно, - полагает Александр Прасолов. – Над ним провода, и едва ли их обесточили в момент.

- Сколько десятков лет этим трамваям? – поинтересовался Георгий Жаворонков. – Конечно, загорятся. Проводка никакая уже.

Между тем, сегодня инцидент прокомментировали и в самом муниципальном предприятии. По данным «Нижегородэлектротранса», теперь по факту происшествия на предприятии проводится служебная проверка.

- По предварительным данным, огнетушитель был исправным, но водитель не смог его правильно использовать, - рассказали в «Нижегороэлектротрансе». - В связи с этим среди сотрудников предприятия будет дополнительно проведен инструктаж по технике безопасности.

Стали известны подробности пожара в нижегородском трамвае.Видео: Регион-52

ИСТОЧНИК KP.RU

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